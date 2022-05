Rubén Castro, sus nervios como bético y un futuro con más récords: "Cada día que pasa hay un reto"

El delantero canario reconoce que sufrió mucho en la final de Copa y se alegró del título por todos los béticos

Rubén Castro está a un paso de entrar en la historia del fútbol español. De hecho, ya lo es por muchos motivos, pero la próxima temporada podría erigirse como el máximo goleador nacional en Primera y Segunda división de todos los tiempos. Tiene muy cerca a dos mitos como Zarra y Quini -a tres y seis goles respectivamente- y, según ha confirmado, optará a superarlos, ya que seguirá al menos un año más en activo.

El jugador canario sigue, a falta de una jornada, muy cerca del liderato del trofeo de máximo goleador de Segunda. A sus 40 años sigue enchufando todo lo que le llega y ya ha alcanzado los 20 goles en la presente campaña. Lógicamente, con esos números, tiene el OK del Cartagena para seguir un año más y sólo le queda firmar el contrato.

"Seguiré jugando. No sé si es aquí o dónde", avisaba en Radio Marca, donde destacaba que se encuentra "muy bien". "Gracias a Dios este año no me he lesionado, sé que puedo seguir otro año a buen nivel, así que vamos a seguir sumando. Sé que puedo estar a buen nivel. No me pierdo ningún entrenamiento, lo que para mí es muy importante", añadía el ex del Real Betis, quien no se olvida de su exequipo ni cuando de lo que se habla es de su futuro.

El delantero canario quiso felicitar al Betis a su afición por el título logrado este año, que según reconoce, vivió como un bético más, con muchos nervios. "La afición del Betis se merecía un premio así y lo consiguieron", destaca el punta del Cartagena, quien admite que, aunque confiaba en el triunfo bético, sufrió hasta el gol de Miranda: "Vi desde mi casa la final del Betis con muchos nervios. Se decidió en los penaltis, pero yo sabía que la Copa se quedaba en casa".

Rubén Castro, como este año y como en esa final, no quiere mirar más allá. Sólo entrenar, jugar y, a ser posible, seguir marcando goles. Esos que le van a poner en lo más alto del podio nacional de LaLiga. "Cuando acabe ya veremos lo que haré con mi vida, la verdad es que no tengo ni idea. Vivo el presente y cada día que pasa hay un reto que conseguir. Es verdad que me queda poco pero no quiero mirar más allá", concluía.

En la presente campaña, pese a su edad, no se ha perdido ni un partido. Le queda cuerda para rato...