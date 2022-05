Cordón, el 'Comandante' del coste cero, piensa en Morales para reforzar gratis las bandas del Betis

El cuadro verdiblanco ya tanteó al capitán granota hace seis años, en una situación similar; ahora, el descenso del equipo valenciano permitiría al extremo madrileño ejecutar una cláusula liberatoria en su contrato

El Real Betis va a reforzar varias posiciones de cara la próxima temporada y una de ellas es la segunda línea del ataque de Manuel Pellegrini. Ya tiene cerrado al prometedor extremo brasileño Luiz Henrique (Fluminense), pero se ha marchado Cristian Tello después de cumplir su contrato de cinco temporadas, el mexicano Diego Lainez afronta su enésima ventana de fichajes en la rampa de salida y siguen sonando jugadores de ese corte vinculados a la entidad verdiblanca.

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, se ha consumado como el 'Comandante' del coste cero. El extremeño ha demostrado que siempre va un paso por delante en lo que a oportunidades de mercado se refiere. Luiz Felipe, central de la SS Lazio y de la selección italiana, es el último ejemplo de agente libre al que le echa el lazo. Prácticamente, ha sido su única vía para reforzar los dos proyectos de Pellegrini y no va a dejar de recorrer ese fructífero camino.

Las contrataciones de Claudio Bravo, Rui Silva, Sabaly, Martín Montoya, Miranda, Víctor Ruiz o el propio Luiz Felipe (cuando se confirme su fichaje) no generaron coste alguno para las arcas del club, que en estos dos años sólo ha gastado mínimamente en Pezzella, más la apuesta de Luiz Henrique y la opción de compra de Willian José, también a falta de confirmación oficial ambas.

Ahora, otro de los nombres que baraja Cordón es el de José Luis Morales, capitán del Levante UD cuyo contrato (expira en junio de 2023) contempla una cláusula liberatoria en caso de descenso. El 'Comandante', muy comprometido con los granotas y bastante afectado por la pérdida de categoría, no quiere irse sin dejar algo de dinero en las arcas del Ciutat de Valencia, pero el Betis le ha hecho llegar a su agente que está muy interesado en su contratación.

Así lo desveló la pasada madrugada el programa 'El Pelotazo', de Canal Sur Radio, que incluso dejó caer la posibilidad 'salomónica' de que el Betis negocie con el Levante UD una cesión por una temporada para que Morales pudiese regresar al cuadro granota si éste sube a Primera división la próxima campaña, lo que exigiría que antes de salir renovase y ampliase el año de contrato que le queda allí. Desde luego, pese a sus 34 años, el extremo madrileño está en el que a todas luces es el mejor momento de su carrera.

En un curso muy negativo en lo colectivo, ha sido capaz de anotar 13 goles y dar siete asistencias, cifras impresionantes para no ser un delantero. Es más, hasta 2017, nunca había superado la decena de tantos en un curso, pero lo ha logrado en cuatro de las cinco últimas campañas: 12 en la 17/18 y 18/19, 15 en la 20/21 y los 13 del recién acabado curso 21/22.

El Betis, que también preguntó hace algunas semanas por la situación de otro extremo del Levante UD, Jorge de Frutos, no está solo en la carrera por el 'Comandante' Morales. El Valencia CF también ha tanteado esta posibilidad, según adelantaba hace un mes la Cadena Ser en la capital levantina. En Heliópolis, cabe recordar, ya intentaron ficharle en 2016, con los granotas también al borde del descenso, pero finalmente acabó renovando.

El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, explicó esta misma semana que confía en que jugadores importantes como Morales y Pepelu sigan en el club. Los dos tienen ofertas de renovación, evidentemente a la baja, sobre sus mesas: "Vamos a hacer el esfuerzo máximo para que se queden, pero no podemos sacar (dinero) de dónde no hay. Tienen dos ofertas muy buenas y esperemos que se queden con nosotros". "Lo más importantes es que el jugador quiera jugar en Segunda. Todos son válidos los que tenemos en la plantilla, tendremos que buscar la mejor solución posible. Habrá cambios porque hay jugadores que tienen ofertas de Primera, pero no tantos cambios como nos pensamos ahora", anunció.