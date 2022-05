Rubi: "Cada corazón rojiblanco que esté en Butarque va a ayudar muchísimo"

El técnico de la UD Almería se ha pasado por la sala de prensa para atender a los medios de comunicación en la previa del último partido de la temporada

Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador del Almería, ha compartido sus impresiones con los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al importantísimo encuentro frente al CD Leganés, que dirimirá el futuro de la UD Almería. El equipo depende de sí mismo y hasta un empate le daría grandes posibilidades de ascender, aunque en ese caso tendría que mirar los resultados ajenos.

Sobre cómo ve el partido y las sensaciones: "Lo encaramos bien. Es cierto que el otro día nos llevamos una situación inesperada. Siempre hemos dicho que no nos tenemos que fiar del calendario, teníamos que ser prudentes con los rivales, que todos compiten... la realidad es que estábamos convencidos de que lo íbamos a sacar. El mensaje ha sido de equilibrio y no de euforia, por lo que veo al equipo preparadísimo".

Sobre el foco de atención esta semana en los entrenos: "Nosotros nos hemos centrado en recuperar nuestro nivel, el anterior al del partido del otro día. No estuvimos bien, creo que fue porque no supimos manejar el partido en cuanto a nerviosismo. Este equipo sabe a lo que juega, sabe cómo atacar y defender. Hoy les he dicho que llevamos una temporada extraordinaria y si no llevamos más puntos es por los penaltis y por el tramo de enero. Hemos aprendido que hay que salir convencidos de ganar, pero nunca pensar que va a ser más o menos fácil ganar".

Sobre la motivación de los rivales que no se juegan nada: "La extramotivación no me supone nada anormal. Quieren ganar el partido, es lógico. Lo que no es normal, es perder tiempo desde el minuto uno, protestar... eso sobra. Pero si van motivados, me parece fenomenal y hay muchas formas de hacerlo. Nosotros lo hicimos el año pasado en Gijón. No hubo ni un jugador que protestó una jugada, pero preparamos el partido para ganar. Hemos visto el Granada-Espanyol esta semana, con una actitud de los jugadores del Espanyol fantástica. Nosotros hemos aprendido ya. Si nosotros no damos el nivel, es cosa nuestra".

Sobre la temporada que ha firmado el equipo: "Nosotros estamos encantados de la temporada que hemos hecho y venimos del aprendizaje de un partido en el que no estuvimos bien. Por tanto, no podemos tropezar con la misma piedra, ahí hay una motivación clara para la plantilla. Estamos peleando contra dos grandiosos equipos y que vienen de la Primera División".

Sobre las bajas con las que acude el Leganés a este partido: "Me da absolutamente igual que tengan bajas, la semana pasada ganaron en Ponferrada y no me supone ningún tipo de ventaja".

Sobre su manera de actuar esta semana: "Me he reunido con los 28 futbolistas uno por uno esta semana. El objetivo era ir a esa cabeza y a ese corazón y preguntar "¿cómo estás?". En este vestuario nunca ha habido euforia ni nos hemos fiado del calendario, esa es la realidad. Así es más fácil, porque sabíamos que no habíamos conseguido nada. El equipo lleva ocho partidos sin perder, lleva un gol encajado en cinco partidos. Hemos tenido un mal día, lo reconocemos. Lo aprovecharemos para que no vuelva a suceder".

Sobre la responsabilidad del empate del domingo: "Los únicos que fallamos el domingo fuimos nosotros. Recibimientos como los del domingo los llevamos teniendo mucho tiempo, eso no nos afectó para mal. Cada corazón rojiblanco que esté en Butarque va a ayudar muchísimo. Queremos sentir allí lo que sentimos aquí cada partido, porque puede ser un día muy especial. El futbolista cuando ve a 3000 personas fuera de casa, solo puede sentir ayuda".

Sobre la motivación: "Si a nosotros no nos motivara este tipo de partido, ¿para qué nos hemos metido en este negocio? Son los más bonitos. El jugarte el ascender de categoría a noventa minutos. El que esté asustado para eso...".

Sobre las posibilidades de subir: "Son 23 de 27 combinaciones las que nos dan el ascenso. Ojalá fuera siendo campeón, porque lo he querido. El escenario a día de hoy es subir, ya sea primeros o segundos. Hay que ir a por el partido, yendo a ganar, olvidándote del resto de partidos hasta los últimos quince minutos de partido. Dependiendo de cómo vayan las cosas, habrá que arriesgar más o menos. Todo lo que no sea ganar el partido, podría haber situaciones negativas. Y partidos con marcadores no resueltos, todo podría cambiar".

Sobre el desacierto: "El equipo se metió en una vorágine de intranquilidad con la que es muy difícil de jugar al fútbol con los pies. No supimos darle la vuelta a la situación de que el rival nos iba a poner tantas dificultades y nos olvidamos de la idea de juego que tenemos, de cómo llevar al equipo de un lado a otro, de cómo entrar por fuera, de cómo ser vertical... además, estuvimos a un nivel técnico muy desacertado, los propios jugadores lo han reconocido. Esos futbolistas lo pasaron muy mal, no fue problema de actitud; unos se vaciaron y otros estaban bloqueados".

Sobre el nivel del Almería: "Al final, si el Almería da su nivel, dificulta mucho al rival y gana muchos partidos. Se trata de eso. Olvídate del qué pasará y luego ya veremos. Tenemos que dar nuestro nivel, ser los jugadores que han dado el nivel todo el año. Si luego no pasa lo que queremos, no nos podremos reprochar nada, el fútbol es así".

Sobre la igualdad y la presión: "Cuando once tíos van al 100%, la categoría es muy igualada. Los equipos que nos hemos jugado muchísimo esta jornada hemos pinchado. El Amorebieta, la Real, la Ponferradina... lo que nos ha pasado a nosotros le sucedió al Valladolid contra el Sanse. Por eso, yo lo que pretendo es que el jugador juegue tranquilo. El otro día, no lo conseguí. Para eso están las experiencias"