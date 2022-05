El Aston Villa deja sin Diego Carlos a Lopetegui... y también a Luis Enrique

Medalla de oro olímpica con Brasil, no cuenta para la pentacampeona del mundo y había completado ya los trámites para obtener la doble nacionalidad; sin embargo, su marcha del Sevilla FC rumbo a la Premier League lo complica de manera casi definitiva

El traspaso de Diego Carlos Santos al Aston Villa inglés, anunciado hace dos días por ambos clubes y sólo a falta de confirmación oficial, dejará sin uno de los mejores centrales del mundo a Julen Lopetegui... y también a Luis Enrique, pues la marcha del Sevilla FC supone para el central brasileño un obstáculo insalvable a la hora de poder jugar con la selección española, visto que no cuenta para Tite en la pentacampeona del mundo.

Diego Carlos completó recientemente los trámites para obtener la doble nacionalidad y contar también con el pasaporte español. Este papeleo no era para nada baladí, pues no sólo le convertía en seleccionable para España, en un puesto en el que la 'Roja' deja muchas dudas, sino que le otorga el rol de comunitario y no ocupa plaza en Europa, algo que sin duda le hacía aún más atractivos para todos esos clubes a los que el Aston Villa ha adelantado.

Sin embargo, no le dará tiempo a cumplir un último requisito para contar como español. Los motivos los explica a la perfección el scout Joaquín Bejarano, que en su cuenta de Twitter @Kynette27 recuerda que para que Diego Carlos pudiese ir a la selección española debía cumplir dos aspectos del reglamento de elegibilidad que marca la FIFA: por un lado, tener adquirida la nacionalidad del nuevo país y, por otro residir en él durante cinco años de manera ininterrumpida.

Diego Carlos no podrá cumplir este segundo requisito, que ya le invalidaba para ir al Mundial de Qatar con España al llevar sólo tres años en Sevilla. Además, el contador se pone a cero con su marcha a Inglaterra y eso ya le deja sin opciones de ser internacional español en un futuro. Recién cumplidos los 29 años, debería regresar a LaLiga y empezar otra vez esa cuenta de cinco años para volver a optar a vestir la 'Roja'.

Es decir, con su marcha al Aston Villa no sólo le pierden el Sevilla FC y Lopetegui, también Luis Enrique. El asturiano era perfectamente consciente de que el 'fichaje' de Diego Carlos para la selección española era más que complicado pero, evidentemente, no lo veía con malos ojos para un futuro. De hecho, la RFEF ya estuvo rápida en el pasado para nacionalizar al francés Aymeric Laporte o a los brasileños Diego Costa o Thiago Alcántara (su hermano Rafinha eligió a Brasil).