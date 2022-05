El Chelsea confirma un acuerdo definitivo de venta y Koundé espera noticias desde Francia

El central galo tiene todo acordado con el club inglés, que sigue intentando convencer en términos económicos al Sevilla FC, que después de vender a Diego Carlos al Aston Villa se siente más fuerte y 'pone el cazo'

El Chelsea FC ha confirmado en la mañana de este sábado que ya ha llegado a un acuerdo definitivo para vender el club al consorcio de Todd Boehly/Clearlake y espera que la transacción se complete este lunes, último paso antes de emprender todas estas gestiones que tiene aplazadas y que mantienen en 'stand by' la planificación del cuadro 'Blue'. Uno de los primeros fichajes tan pronto como la burocracia lo permita será el de Jules Koundé, central del Sevilla FC con el que tiene acordados los términos de su fichaje desde hace meses y quien espera noticias desde Francia, donde está concentrado con su selección para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA del mes de junio.



La venta del Chelsea FC quitará un tapón que acelerará varias gestiones. Primero, de salida. Antonio Rüdiger termina contrato y lo tiene hecho por el Real Madrid, y tras el central alemán podrían salir los también zagueros César Azpilicueta y Andreas Christensen, ambos en conversaciones con el FC Barcelona. El conjunto 'Blue' necesita defensas, tiene sobrada liquidez y el Sevilla FC ya no está tan necesitado de vender.



Debe cerrar varios traspasos más, eso nadie lo esconde; pero, en concreto, el de Koundé es porque se lo tienen prometido desde hace tiempo, después de cerrarle la puerta al Manchester City, hace dos años, y al propio Chelsea, el verano pasado. No obstante, pese al compromiso de negociar su traspaso con el Chelsea FC, con el que el jugador mantiene un acuerdo cerrado desde hace un año, no evitará que el Sevilla FC exija un precio acorde a su calidad, su proyección, su juventud, su condición de internacional, su polivalencia...





Sevilla have no intention to accept less than €65m for Jules Koundé, as of today. This is the price tag to open negotiations. ?? #CFC



Chelsea are expected to make their opening bid soon - for sure he's still top of the list for Blues.