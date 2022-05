Leganés 2-2 Almería: ¡El Almería es de Primera!

El Almería consigue ser equipo de Primera División siete años después de bajar a LaLiga Smartbank tras empatar ante el Leganés

La UD Almería busca en Butarque su tercer ascenso de categoría a LaLiga Santander. El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' dependía de sí mismo para lograr el tan ansiado objetivo marcado por la entidad indálica: alcanzar la primera división del fútbol español. En frente, un Leganés que estaba decidido a aguar la fiesta, pues varios personajes importantes, como el entrenador Nafti, gozaban de un pasado blanquivioleta.

La previa en las calles de Leganés fue espectacular. La ciudad del sur de Madrid se pintó de rojiblanco ante la invasión de 4000 rojiblancos que se recorrieron media España para alentar a su equipo en uno de los que puede ser uno de los partidos más importantes en la historia del club almeriense.

Rubi no sorprendía, al contrario. El técnico catalán sacaba el once de gala para la última batalla en la temporada regular, con el centro del campo en el que más confía el míster indálico. Tampoco hubo ninguna sorpresa en el once pepinero, que contaba con la titularidad de un Eraso que se despedía tras siete temporadas en el Leganés.

En los primeros compases del partido, el conjunto indálico parecía haber salido mejor que su rival y, especialmente, ofreciendo una mejor cara que la que dio ante el Alcorcón la semana pasada. Sin embargo, las sensaciones no se corresponderían con el primer gol del partido, que sería a favor del Leganés. Un grosero error de Pozo en la salida de balón propició que Borja Garcés se encontrara mano a mano ante Fernando, al que superó con una gran definición.



El partido se ponía cuesta para los rojiblancos, que veían cómo se podían quedar fuera del ascenso directo con un gol del Valladolid. Los pupilos de Rubi, aún así, conseguían reaccionar bien y seguir dentro del partido e, incluso, generar más ocasiones de peligro que derivaban en numerosos córneres. En uno de esos volvía a marcar Rodrigo Ely, que acudía a su cita con el gol en partidos importantes, de forma acrobática.



El partido fue entonces decantándose para el terreno del Almería, que tomaba el pulso mejor al encuentro. Pero, poco a poco, el Leganés volvía a encontrarse hasta el punto que terminó la segunda mitad manejando la posesión del esférico y encerrando al Almería en su campo, que veía como sus intentos en ataque caían en saco roto. Y tanto fue el cántaro a la fuente... que el Leganés se conseguía volver a poner por delante por medio de Omeruo tras un saque de esquina que se comía Fernando Martínez y la defensa indálica en el área pequeña. Así terminó una primera parte de infarto.

El Almería no salió tampoco demasiado bien de los vestuarios, pero lo compensaría rápidamente Sadiq Umar con una dosis de magia que haría volver a creer a los indálicos. El conjunto rojiblanco igualaría de nuevo la contienda gracias a un gol del nigeriano tras una perfecta pared con Lucas Robertone. El Almería, a pesar del empate, seguía fuera del descenso.

Las emociones se agolparon en la segunda parte. El Almería sufría mucho ante las acometidas del Leganés, que quería ganar el partido e iba con todo. Los resultados en otros campos no le valían, hasta que en el descuento, Gio Zarfino conseguía anotar el gol del Alcorcón que dejaba fuera al Eibar del ascenso y metía al Almería en Primera División.

Así terminarían los resultados y la UD Almería se consolidaría como equipo de Primera División, y campeón de LaLiga Smartbank.



Alineaciones confirmadas:

CD Leganés: Riesgo; Palencia, Sergio, Bruno, Omeruo, Javi Hernández; Gaku, Rober, Eraso; Garcés, Muñoz

UD Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Samú Costa, Robertone; Ramazani, Portillo, Sadiq

Árbitro: Arcediano Monescillo (colegio castellano-manchego)