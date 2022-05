Dani Ceballos pospone su posible regreso al Betis: "No es el momento"

El centrocampista del Real Madrid, cuestionado en plena celebración de la Champions sobre su futuro, aseguro que no era el momento adecuado para hablar sobre ese asunto

Durante toda la temporada han sido continuos los guiños de Dani Ceballos al Real Betis, alimentando así los rumores de una posible vuelta a Heliópolis este verano, pues al utrerano tan sólo le quedará un año de contrato y no ha habido conversaciones para ampliar su vinculación con el Real Madrid, al menos, por el momento. Hasta el día antes de jugar la final, el exbético se acordaba del club verdiblanco y ayer el propio Antonio Cordón admitía que Ceballos "muere por venir al Betis".

Sin embargo, ayer Dani Ceballos volvió a ser preguntado sobre su posible regreso al Betis la próxima temporada y el futbolista fue contundente en su respuesta, pues como es lógico, estaba en plena celebración de la Champions League conseguida el sábado en París. "Lo más importante ahora es festejar con la afición. No es el momento de hablar de futuro", zanjaba el utrerano a Movistar+.

Y es que Dani Ceballos estaba en plena celebración, junto con sus compañeros, pues no se gana una Champions cada año. "Ganar una Copa de Europa con el Real Madrid es algo especial. Momentos inolvidables para enmarcar. Estuve tranquilo todo el día: cuando ves tranquilos a jugadores que han ganado cuatro copas antes de venir al estadio, eso te da confianza. A mí me costó hasta dormir la siesta", reconoció el centrocampista.

Por último, cuestionado sobre su temporada en el Real Madrid, Ceballos explicó: "Hay jugadores que han vivido este partido anteriormente y se nota. Cuando he estado disponible, el míster ha contado conmigo; ahora, es el momento de disfrutar después de una lesión muy grave. Hubo un momento en el que mi tobillo no respondía. Lo más importante es que no queda nada de eso y he rendido, estoy muy contento por volver a jugar", finalizó.





Ceballos, antes que Bellerín

Al igual que Dani Ceballos, Héctor Bellerín es otro de los jugadores que intentará regresar al Betis este verano. Tras su exitosa cesión en Heliópolis por el Arsenal, el catalán ha dejado claro que quiere volver. Por eso mismo, en nuestra #EncuestaHelvetiaED preguntamos sobre el hipotético caso en que la afición tuviera que elegir entre el utrerano o el catalán para verlo el año que viene como verdiblanco. Y la hinchada, muy dividida eso sí, se ha decantado por Dani Ceballos, que se ha llevado el 55% de los votas, mientras que un 45% de los participantes preferiría antes la vuelta de Bellerín que la del canterano bético.