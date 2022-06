Betis, Fenerbahçe, Jorge Jesús... A William Carvalho le preguntan por su futuro y él se refugia en su cápsula

El centrocampista portugués, que califica de "excelente" la temporada verdiblanca, es uno de los nombres del día en Turquía, donde aseguran que su fichaje es una condición insalvable para que Jorge Jesús firme con el Fenerbahçe

'Modo cápsula'. La capacidad para abstraerse de todo el ruido mediático, generado tras dos años con un rendimiento deficiente y constantes rumores de salida del Real Betis, le ha ido muy bien a William Carvalho. Ha completado una temporada "excelente" y, según sus propias palabras, se encuentra en un momento sensacional de forma y de confianza. No obstante, al ser preguntado por su futuro desde la concentración de su selección, el portugués ha vuelto a meterse en ese refugio seguro que es su cápsula, término que el mismo reconoció que puso en marcha y que le ha funcionado para mejorar en todos los aspectos.



En Turquía, William Carvalho es uno de los nombres de este martes, sin ningún lugar a dudas. Los medios otomanos están expectantes ante la reunión fijada para esta noche entre el Fenerbahçe y Jorge Jesús, entrenador que lanzó la carrera del hoy jugador bético en el Sporting CP, que intentó ficharle hasta en dos ocasiones cuando dirigió al Benfica y que, siempre según las informaciones que llegan desde Estambul, ha puesto su fichaje como condición ineludible para darle el 'Sí, quiero' al Fenerbahçe.





