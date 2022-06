El mercado de fichajes del martes 31 de mayo

Toda la actualidad del mercado futbolístico en las grandes ligas

Todas las novedades del mercado de fichajes de este martes 31 de mayo. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...





Paco Jémez no sigue en la UD Ibiza

El Chelsea se fija en Sergiño Dest



Simeone piensa en Ugarte

La Real anuncia el recambio de Xabi Alonso en el banquillo del 'Sanse'



El PSG ejerce su opción de compra por Nuno Mendes

Le @PSG_inside enregistre le transfert définitif de @nunomendes_25. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2022

Los movimientos del Bayern por Lukaku

El City, a por Cucurrela y Phillips



La llamada de Xavi a Rúben Neves

Ya se nota la mano de Miguel Ángel Gómez en la dirección deportiva de la UD Ibiza. Una decisión que ha tomado el ex del Sevilla FC es la no continuidad de Paco Jémez como entrenador.A sabiendas de que tiene que reconstruir su defensa, el Chelsea se ha fijado en Sergiño Dest, lateral derecho del FC Barcelona, según apunta Daily Mail. El club culé escucha ofertas por el zaguero de Estados Unidos, al que ha tasado entre 25 y 30 millones de euros.A Bola publica que Manuel Ugarte ha llamado la atención de Diego Pablo Simeone para la próxima temporada. A pesar de que no ha habido ningún movimiento, el diario portugués desvela que el Cholo tiene al centrocampista como una de sus prioridades. Según la misma información, el argentino ya habría hablado con José María Giménez sobre su compatriota.Roberto Olabe, director deportivo de la Real Sociedad, ha anunciado que Sergio Francisco será el sustituto de Xabi Alonso a los mandos del Sanse. Sergio Francisco viene de dirigir a la Real C en las últimas cinco campañas, clasificándose en esta última para el playoff de ascenso a Primera RFEF, categoría en la que dirigirá ahora al primer filial txuri-urdin. En el C será Mikel Llorente quien se haga cargo del banquillo.El PSG ha anunciado que ha abonado la opción de compra de 40 millones que tenía sobre Nuno Mendes. El lateral izquierdo portugués ya está vinculado al conjunto parisino hasta el 30 de junio de 2026.Lewandowski quiere salir para ir al Barça. El delantero polaco lo ha dejado claro por activa y por pasiva. De ahí que en el Bayern, que son reticentes a dar facilidades, ya hayan comenzado los movimientos para encontrarle un recambio. Según TMW, ya habrían mantenido alguna conversación con los representantes de Romelu Lukaku. De amarrar el belga, daría manga ancha al polaco para salir hacia Barcelona.El presidente del Manchester City está preparando dos fichajes más después de adelantarse "a todos los grandes clubes del mundo" a la hora de cerrar el traspaso de Haaland. Según apunta The Telegraph, Marc Cucurella es uno de los favoritos a reforzar el lateral izquierdo del conjunto inglés, una vez que Zinchenko pueda abandonar la entidad.Kalvin Phillips, por su parte, es el preferido de Guardiola para ocupar el vacío que dejará Fernandinho.Informa Sport de que Xavi Hernández ha llamado a Rúben Neves para convencerle de recalar en el FC Barcelona la próxima temporada como principal competencia de Busquets. Es el preferido de Xavi, una vez que Tchouaméni haya sido descartado.