Una inesperada novia para Gonzalo Montiel

El lateral argentino del Sevilla FC se encuentra concentrado con su selección y ha entrado en la lista para la 'Finalissima'



El Sevilla FC cerró hace unos días, de forma sorprendente, el primer traspaso de la temporada con la salida de Diego Carlos al Aston Villa, una venta tal vez esperada para este mercado estival, pero no tan pronto ni al precio en que se cerró. A él, si todo marcha según lo previsto, podría seguirle su compañero en la zaga Koundé, ahora que el Chelsea tiene las manos libres para negociar cualquier contrato y el nuevo propietario ha inyectado de dinero al equipo para que se refuerce de cara a la próxima campaña.

Habrá otros nombres como Ocampos o En-Nesyri que despiertan también interés en el mercado internacional, pero es otro defensa y más inesperado que el primero el que aparece vinculado a otro equipo. Se trata de Gonzalo Montiel. Sobre todo, porque llegó el año pasado y es una contratación con vistas a un futuro en que ya no esté Jesús Navas. O a darle el relevo en sus ausencias, que como se han visto en la presente campaña, serán por lógica mayores que antes.

El lateral derecho argentino, que está concentrado con Argentina y ha entrado en la convocatoria para la 'Finalissima' ante Italia, está en el punto de mira del Flamengo, el club más popular de Brasil. Según el periodista Julio Miguel Neto, experto en la información del 'Mengao', asegura que el equipo carioca no va a prorrogar el contrato del lateral chileno Mauricio Isla y que habría pensado en Montiel para sustituirle.

Isla termina contrato en diciembre de este año, a la finalización del Brasileirao, de ahí que no corra prisa su fichaje y que, incluso, podría esperar a la finalización del Mundial. No obstante, parece poco probable que el Fla esté dispuesto a afrontar un traspaso de un lateral que está valorado en 17 millones y que tiene una gran proyección en Europa. El Sevilla, como poco y en caso de que Montiel no contase para Julen Lopetegui -cosa que no ocurre-, querría recuperar la inversión de 11 millones de euros que hizo el pasado verano.

El lateral argentino, tras el lógico proceso de adaptación, ha jugado bastante para el técnico del Sevilla FC, más aún tras la lesión de Navas. Sólo dos lesiones consecutivas entre febrero y marzo le apartaron de la titularidad y, a final de temporada, se ha alternado con Jesús Navas en el lateral diestro. Actualmente tiene contrato hasta 2026 y una alta cláusula de rescisión. Fruto de la confianza que el club nervionense tiene en su progresión.