El Flu admite que la venta de Luiz Henrique al Betis no es "maravillosa"

Desvela que el Betis hizo una primera propuesta de 5 millones que fue rechazada por el Fluminense

Han pasado casi tres meses desde que el presidente del Fluminense, Mario Bittencour, hiciera oficial la venta de una de sus jóvenes perlas, Luiz Henrique, al Real Betis. En medio de amenazas y protestas, el dirigente tuvo que oficializar los rumores de traspaso dando datos y diciendo que había sido una venta necesaria en un momento delicado para el equipo, al tiempo que pedía paciencia a la afición tricolor y que siguiera confiando en una directiva que había sabido reemplazar cualquier baja importante que se había dado en ocasiones anteriores.

La eliminación inmediata de la Copa Libertadores no hizo sino corroborar su decisión. No en vano, el equipo se había gastado mucho en refuerzos y pasar a la Copa Suramericana era un descalabro importante que sólo se podía nivelar con los 13 millones en los que se tasó la venta de Luiz Henrique.

En los dos meses siguientes, el Fluminense siempre ha estado al límite para poder pagar los salarios a plantilla y empleados. Y, pese a ello, no han dejado de caerle críticas a la directiva, que una vez más ha tenido que dar razones de por qué ha tenido que vender al futuro atacante del Real Betis.

"Cuando dije que no recibimos otras propuestas de Luiz, realmente no las recibimos. Ni antes, ni durante, ni después. Hay todo un marco comercial. Esta rueda tiene momentos y momentos. En otro momento, cuando vendimos Kayky, por ejemplo, estábamos un poco más equilibrados desde el punto de vista económico y resistimos más. En el momento de Luiz Henrique, tal vez en la emoción y la rabia de perder a un jugador, no me expliqué bien", señala Mario Bittencour.

En este sentido, desveló más datos sobre la negociación. "La primera propuesta era de 5 millones de euros y por el 100% del pase. En ese momento teníamos en curso las ventas de Nino y Gabriel Teixeira, que no se dieron por circunstancias ajenas a nosotros. Así que aceptamos y nos quedamos con el 15% de una futura venta. ¿Fue una venta maravillosa? No. Fue una necesidad del mercado. El Fluminense tenía que hacer la venta en ese momento", advierte.

"A veces nos negamos y otras no. Lo que determina es la necesidad del momento y lo que el mercado entienda en ese momento que el jugador vale", aceptaba Bittencour.

Mientras siguen las explicaciones, Luiz Henrique agota sus últimas semanas como jugador del Fluminense antes de incorporarse en tan sólo un mes a las órdenes de Manuel Pellegrini.