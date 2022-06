Bartra se 'deja querer': sus inicios, el apodo que le puso Joaquín, las anécdotas del vestuario del Betis y sus "novias falsas"

El central catalán ha repasado toda su vida en una entrevista muy distinta a la que ha concedido a lo largo de su carrera deportiva y no ha ocultado que se siente feliz, en un gran momento y satisfecho por la temporada realizada

A Marc Bartra se le nota feliz, relajado y satisfecho por la que ha sido su mejor temporada en el Real Betis. El catalán ha formado una dupla hermética con German Pezzella; ha levantado la Copa del Rey, su primer título como verdiblanco; y, lo que es más importante, ha dejado atrás esas molestias físicas derivados de un problema de vesícula que le hizo perder mucho peso y le mermó seriamente durante más de un año. El central catalán tiene una oferta para renovar el contrato que expiraría en 2024 y no le faltan pretendientes, aunque al hablar de esas "novias falsas" que le atribuye la prensa del corazón se refería a otra cosa.



Bartra ha mostrado su lado más personal, ha hablado de sus mejores y peores momentos como profesional. Ha sacado su lado más divertido, desvelando anécdotas del vestuario del Betis. Asimismo, ha hablado de esos inicios en el fútbol asociados a su familia, de su relación con sus padres y su hermano o de su experiencia con sus tres hijos, además de revivir aquel atentado en el que llegó a temer seriamente por su vida. El futbolista verdiblanco se ha 'desnudado' y se ha mostrado al natural en una entrevista con el programa de Telecinco 'Déjate Querer'.



"He pasado por muchos vestuarios en los que siempre me he encontrado bien pero en este he sentido algo inexplicable. Es una auténtica pasada y en parte es gracias a Joaquín, él es una parte fundamental del equipo", explicó Bartra al inicio de una entrevista en la que acabó bailando con la presentadora, Toñi Moreno. El central del Betis suelte deleitar a sus seguidores en redes sociales y a sus compañeros con bailes de reguetón que, en palabras del capitán verdiblanco, le convierten en "el futbolista que mejor mueve el culo".





La infancia de Bartra: sus orígenes

El atentado que cambió la vida de Bartra

Las tres debilidades de Bartra: Gala, Abril y Max

Marc Bartra tuvo que responder a la complicada pregunta de por qué es futbolista. La respuesta casi le obliga a remontarse a la cuna, pues, pese a que eran muy pequeños: "Yo recuerdo estar con un balón desde siempre, junto a mi hermano, viendo a mi padre jugar en distintos campos". Luego llegó pronto la oportunidad de entrar en la cantera del FC Barcelona y eso fue un pasaporte directo a la elite.El fútbol le ha dado muchas alegrías, pero una de sus primeras sensaciones fue de profunda tristeza, al no conseguir recorrer este camino junto a la persona que más quiere.. A veces yo ganaba campeonatos o hacía grandes partidos pero", relata el jugador del Betis, que señala a Eric como el más fuerte de sus apoyos:y desde entonces siempre ha compartido conmigo todas mis alegrías".. Ese día celebra su 'segundo cumpleaños'. Marc se dirigía en autobús junto al resto de sus compañeros dela jugar el partido de cuartos de final de la Champions League cuando un artefacto hizo explosión provocando varios heridos entre los jugadores, miedo, momentos de pánico y una gran confusión inicial que dio paso al pánico al conocerse que había sido unEl hoy bético sufrióy fue inmediatamente operado, por suerte sin secuelas ni consecuencias graves, más allá de un trauma que se supera pero no se olvida., de que piensas que estás en el mejor momento de tu vida pero todo puede cambiar en un instante. A veces pasan cosas que no merecemos,Aquel dolor que sentí era inevitable, pero el sufrimiento era opcional", indicó, sobre un suceso que le cambió la vida y su forma de encararla.Marc Bartra esjunto a la periodista deportiva Melissa Jiménez. La primera en llegar, cuando el zaguero catalán sólo tenía 24 años, fue. Tras ella, vinieron: "Algunos de mis amigos están aún sin novia y yo ya tengo tres hijos, pero no me arrepiento de nada porque"Me da igual a lo que se dediquen, lo que quiero es que sean buenas personas y felices, aunque", añadía Bartra, quien después de separarse hace dos meses de su pareja se ha visto salpicado recientemente por noticias de la prensa rosa que hablaban de supuestas relaciones con varias mujeres., señaló, pasando de puntillas por una polémica que le obligó a usar sus redes sociales para desmentir todo los rumores que habían salido en ese sentido.