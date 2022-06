Otro central 'Marcao' en la gruesa agenda del Sevilla

Monchi busca dos o tres defensores para construir un nuevo muro defensivo tras la salida de Diego Carlos y la inminente venta de Koundé; el brasileño del Galatasaray se une a un listado con Caleta-Car, Demiral, Denayer, Djiku...

El Sevilla FC sigue diseñando la reforma estructural que prepara de cara a la próxima temporada y lo primero es buscar pilares nuevos que sostengan al equipo de Julen Lopetegui, pues de las cuatro patas de seguridad sólo siguen a priori Bono y Fernando. Diego Carlos ya es oficialmente nuevo jugador del Aston Villa y Jules Koundé hará lo propio con el Chelsea FC en cuestión de semanas o puede que sólo de días, tan pronto como Monchi encarrile el camino hacia su sustituto y que el club inglés formule por escrito esa oferta que rondará entre los 60 y los 65 millones de euros.



Así está planteada la hoja de ruta desde hace tiempo. El Sevilla FC, necesitado de vender, intentó cobrar fuerza en la operación que más rédito económico le va a generar -no ya de este verano, sino de toda su historia- y para ello estuvo dispuesto a rebajar sus expectativas con Diego Carlos. Koundé volvió a ser titular con Francia en el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA (con derrota por 1-2 ante la Dinamarca de Delaney) y eso, sin duda, ayuda a mantener esa posición firme a la hora de pedirle más al Chelsea.



De manera paralela, Monchi sigue buscando materiales para construir el nuevo muro defensivo del Sevilla FC. El de San Fernando está obligado a no soltar la calculadora, ya que no sólo debe suplir a su pareja de centrales, sino que su idea inicial pasa por firmar incluso a tres zagueros, ya que se quedará sólo con Karim Rekik más la ayuda ocasional que puedan prestar Fernando Reges o el transferible Nemanja Gudelj.



En éstas, ha surgido un nombre más que sale de la hiperactividad en épocas de mercado del periodista italiano Fabrizio Romano, quien apuntó a lo extensa de la agenda de defensores que maneja la entidad de Eduardo Dato antes de aportar un miembro más para esa agenda: Marcos do Nascimento Teixeira, más conocido futbolísticamente con el apodo de 'Marcao' y jugador del Galatasaray turco, que ya sonó para el RCD Espanyol tiempo atrás y que más recientemente ha sido vinculado a clubes como el Atlético de Madrid o la AS Roma.





