Cordón avanza el sustituto de Guido Rodríguez

El colombiano del Zenit Wilmar Barrios es una de las opciones que se barajan si sale el argentino

Ya lo dijo el director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, hace unos días. Pocas operaciones se cerrarán antes del 30 de junio. Y las que se hagan posiblemente no se hagan oficiales hasta después de esa fecha. Pero eso no significa que no se trabaje y se avance en varias operaciones y, de hecho, así se viene haciendo desde hace meses.

Y no sólo por los jugadores que van a llegar sino también por opciones de recambio sobre futbolistas que tienen cartel y que podrían salir en este mercado estival. En el Betis, aunque todos miren a un lado, hay varios, pero son Guido Rodríguez y William Carvalho los que siguen teniendo más opciones que nadie para abandonar la entidad verdiblanca.

Por el portugués hay interés ingles y turco, por ahora. Y por el argentino no ha trascendido ningún equipo, pero dado el cartel que tiene y con tres meses de mercado por delante, hay muchas opciones de algún club poderoso aparezca, ya que está en alguna de las listas que se barajan, especialmente en la Premier League.

El Betis, lógicamente, lleva tiempo trabajando un posible sustituto. Y entre los nombres que podrían relevar al argentino está, según asegura Goal, el del internacional colombiano Wilmar Barrios, un futbolista que en el club conocen a la perfección por lo mucho que estudiaron durante dos meses al Zenit antes del enfrentamiento europeo.

Wílmar Enrique Barrios Terán es un pivote nacido en Cartagena de Indias y que a sus 28 años ha sido internacional en 52 ocasiones con Colombia. El Zenit pagó 15 millones por él a Boca Juniors en 2019 y lo renovó el pasado mes de octubre por cinco temporadas, hasta junio de 2026.

Sería pues una operación costosa -está valorado en 20 millones- y casi imposible si no fuera por la situación que actualmente viven los clubes rusos debido a la invasión de Ucrania. Éstos no podrán jugar competiciones europeas la próxima temporada y, por tanto, el Zenit se quedará sin ingresar los millones que la Champions League le hubiera dado como campeón de la Liga rusa, pues habría entrado directamente en la Fase de Grupos.

A estos se añade las dudas de las decisiones que pudieran tomar FIFA y UEFA, que ya este año liberaron durante un tiempo a los jugadores para que cambiaran de equipo en fechas fuera de mercado si querían abandonar el fútbol ruso o pertenecían a algún club ucraniano. Esa opción existe, pero es más factible que el Zenit esté dispuesto a negociar una salida para equilibrar sus cuentas sin los ingresos europeos.

Otra cosa sería su salario, ya que Wilmar Barrios firmó en octubre una elevada ficha. Aunque lo primero de todo es que saliera Guido Rodríguez y, a día de hoy, parece aún muy lejos.