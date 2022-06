El Real Madrid filtra una larga lista de descartes... y no está Ceballos

En la recta final de curso, Ancelotti intentó demostrarle que cuenta con él y le hizo dudar sobre sus planes para este verano; el Betis sigue atento a cualquier movimiento, pero ya ha advertido de que repatriar al utrerano "será muy díficil"

Dani Ceballos tiene muchísimo que pensar este verano. El centrocampista utrerano se ha dejado ver en una boda en Ibiza y está ya de vacaciones, después de una temporada en la que llegó a pensar que no volvería a jugar al fútbol por culpa de esa grave lesión de tobillo mal diagnosticada por los médicos de la RFEF y en la que ha acabado contando para Carlo Ancelotti y sumando a su palmarés su primer trofeo de LaLiga y su segunda Champions.

Carletto, que ya dijo en diciembre que su pensamiento era totalmente contrario a su salida en enero y prometió que Ceballos sería "importante" en la segunda vuelta, tuvo que esperar para poder contar con él por culpa de esa lesión que se extendió mucho más de lo esperado. No obstante, una vez que ha estado en un estado físico óptimo le ha intentado hacer ver que confía en su calidad futbolística y le ha hecho dudar sobre su decisión de salir este verano, algo que parecía decidido desde hace meses. Hasta sus compañeros le han pedido que se quede, lo que demuestra que estaba inclinado a salir en busca de protagonismo que le ayude a llamar la atención de Luis Enrique de cara al Mundial de este otoño.

En las últimas horas se ha filtrado una extensa lista de descartes en el Real Madrid y Dani Ceballos no está en ella. Es cierto que tanto él como Marco Asensio están en todas las quinielas de posibles salidas, pero sólo porque se entiende que ambicionan un rol más protagonista del que tienen en el Madrid, ya que el balear y el utrerano no son considerados jugadores de los que se quiera deshacer el flamante campeón de LaLiga, la Champions y la Supercopa de España.

Marcelo Viera, Isco Alarcón y Gareth Bale terminan sus respectivos contratos y ya se han despedido de la que ha sido su afición cerca de una década en el caso del malagueño y el galés, y casi dos decenios en el del brasileño. Además, Luka Jovic y Mariano Díaz no han demostrado ser capaces de relevar con garantías a Karim Benzema en la punta de lanza del ataque blanco y el Madrid les empuja hacia la puerta.

No tan expresivo es el club con Jesús Vallejo, quien no ha jugado teniendo sólo a tres competidores (Militao, Alaba y Nacho) por lo que cabe suponer que participará aún menos con la llegada de Antonio Rüdiger. La lista la cierra el joven portero Andriy Lunin, otro que no ha evolucionado como se esperaba y que busca equipo que le asegure minutos, consciente de que el Real Madrid está peinando el mercado para mejorar el arco merengue con la difícil misión de encontrar a alguien capaz de rendir bajo la alargada (nunca mejor dicho) sombra de Thibaut Courtois.

Además, de estos siete jugadores, hay un amplio grupo que regresa de cesión, generalmente con pocas opciones de quedarse. Los laterales Álvaro Odriozola (Fiorentina) y Fran García (Rayo) tienen remotas opciones, al igual que el desequilibrante extremo Brahim Díaz (Milan), siempre que haya salidas en la zona de ataque. Borja Mayoral (Getafe), Víctor Chust (Cádiz CF) y Take Kubo (RCD Mallorca) lo tienen más complicado y todo apunta a que tendrán que buscar nuevo destino este verano.

En total, la lista de futbolistas con los que no cuenta el Real Madrid asciende a 13 nombres y entre ellos no está Dani Ceballos. Parece difícil pensar en el mejor escenario que imaginaba el Real Betis, una rescisión del último año de contrato y que el utrerano saliese a coste cero. Antonio Cordón ya aseguró hace unos días que su deseada repatriación era "muy díficil" y que su deber ético era "no engañar a la gente". Todas las partes le han pasado la pelota a su tejado y es el propio Ceballos quien debe tomar una decisión sobre su futuro más inmediato. Otra ventana de fichajes acaparando focos.