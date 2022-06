El mercado de fichajes del martes 7 de junio.

Toda la información del mercado de fichajes de este martes 7 de junio

Todas las novedades del mercado de fichajes de este martes 7 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...





Kepa llama a Sarri

Kepa quiere salir del Chelsea. El portero español sondea sus posibilidades en el mercado y, según Il Messaggero, ha llamado a Maurizio Sarri. El Lazio estaba interesado y al guardameta le seducía la idea. El medio italiano explica que Kepa ha llamado a Sarri para que intente hacer posible el pase.

El Newcastle, a por la nueva joya del Salzburgo

Luka Sucic es una de las grandes perlas del Salzburgo. El centrocampista de 19 años ha sorprendido a todos esta temporada, en la que junto a Adeyemi ha sido uno de los jóvenes que ha brillado con luz propia. Por ello, ha suscitado el interés de varios equipos de las grandes ligas europeas. Según el periodista Jacque Talbot, uno de ellos es el Newcastle, que ya se interesó por él el verano pasado cuando se reunieron con sus representantes por Nico Schlotterbeck. El club austriaco pide 20 millones de euros y las 'urracas' lo ven como el perfil ideal para lo que buscan, un mediocentro joven que pueda desarrollarse bajo la batuta de Eddie Howe.

Sergi Roberto renueva con el FC Barcelona

Sergi Roberto ha alcanzado un acuerdo con el Barcelona para renovar una temporada más el contrato que termina el próximo 30 de junio. Según Mundo Deportivo la prórroga se firmará el próximo viernes.

El Barça, molesto con Braithwaite por su intención de quedarse

Javi Galán despierta pasiones en Italia

Sergio León renueva con el Real Valladolid

¡Que siga rugiendo Zorrilla hasta 2024! ?

Sergio León sigue con nosotros dos temporadas más ?

? https://t.co/HhOtsrFChx pic.twitter.com/B4MAHZIqxk — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 7, 2022

El Atlético avanza en las negociaciones por Carlos Soler

Newcastle, ¿próximo destino para Morata?

Gabriel Jesús va cogiendo forma

Lewandowski no contempla otra opción que no sea el Barça