Dani Ceballos se habría decidido... Real Betis y Real Madrid actúan en consecuencia

Desde el entorno del mediocentro y los propios clubes niegan cambios en la situación, pero varios medios informan ya de que hay gestiones en marcha

El 'culebrón' de Dani Ceballos ofrece nuevos capítulos cada poco tiempo. En cualquier momento, será la temporada definitiva, aunque, mientras tanto, los rumores se entremezclan con lo poco que filtran las partes y unos silencios entre sospechosos y contraproducentes. Que el utrerano está loco por volver al Real Betis no es nada nuevo. Incluso, se habló de un acuerdo hace ahora un año, frustrado por la inexistencia de fichas y de margen salarial por la urgencia de inscribir a Bellerín ante la grave lesión de Sabaly. Luego, ya en el mercado invernal y con el mediocentro recuperado de su complicada dolencia de tobillo, Ángel Haro, presidente verdiblanco, posponía cualquier gestión a futuras ventanas, aunque unos meses antes era Antonio Cordón, que luego ha vuelto a jugar al despiste y a su rol pesimista (que también le está saliendo hasta ahora), quien admitía que los caminos del subcampeón olímpico y el club de sus amores "volverás a cruzarse más pronto que tarde".

Quedaba y queda lo difícil: convencer al Real Madrid para abaratar al máximo una operación a todas luces inviable hasta que no haya salidas de magnitud en la plantilla de Pellegrini. Y, precisamente, se intenta retener por todos los medios a Guido Rodríguez, que tampoco está forzando y es la piedra filosofal que lo equilibra todo en los esquemas del 'Ingeniero'. Pero podría marcharse William Carvalho, eso sí, pues no renueva y, como Ceballos, acaba en 2023. Todo apunta a resolución tardía, como en el caso de Héctor, aunque 'Jugones' (La Sexta) y 'El Pelotazo' (Canal Sur Radio) apuntan que, tras el sí del futbolista, heliopolitanos y merengues hablan ya de la viabilidad de un acuerdo. Desde el entorno de ambos clubes y de Dani son más cautos, según la consulta realizada por ESTADIO Deportivo, deslizando que no hay cambios sustanciales en la situación y que no los habrá hasta que vuelva de vacaciones y hable con Ancelotti.

El periodista José Félix Díaz añade que el centrocampista ya conoce su rol en la 22/23 en el Madrid, que volverá a ser secundario, aunque el míster italiano le promete más minutos. Los compañeros, según otras informaciones, quieren convencerle de que se quede, pero la renovación de Modric, la continuidad de Casemiro, Kroos, Camavinga y Fede Valverde, más el desembarco de Tchouaméni le ponen las cosas muy complicadas. El otrora redactor de 'Marca' añade que Ceballos tiene la esperanza de que Luis Enrique (se supone que lo conocerá de primera mano) cuente con él para el Mundial de Qatar 2022, por lo que necesita realizar un inicio de temporada a tope, con muchos minutos. Y, aparte, está lo sentimental, claro. Aunque al Betis le convendría para intentar una cesión con opción (u obligación) de compra que pospusiera el desembolso a tiempos más holgados en lo monetario, el utrerano no parece por la labor. Como el Madrid de bajar de los 15-20 millones por su pase.