El mercado de fichajes del miércoles 8 de junio.

Toda la información del mercado de fichajes de este miércoles 8 de junio

Todas las novedades del mercado de fichajes de este miércoles 8 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...





Jutglà, al Brujas por 5 millones de euros

Ferran Jutglà se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Brujas. El delantero del Barça B, 23 años, ya ha pasado el reconocimiento médico con el club belga y ha firmado el contrato que le unirá al conjunto belga hasta el 30 de junio de 2026. El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Jutglà por 5 millones de euros. El club azulgrana se reserva un 10% de la plusvalía de una futura venta del jugador por parte del club belga.

El Cádiz ata a Raúl Parra

El Cádiz CF y Raúl Parra han alcanzado un acuerdo para renovar la vinculación actual hasta el verano de 2024. Nacido en Zaragoza (26-11-99) llegó a nuestra entidad en 2021, habiendo disputado hasta el momento 32 partidos, anotado 4 goles.

Luka Modric renueva por el Real Madrid

El Real Madrid acaba de anunciar la renovación de Luka Modric. Club y jugador, tal y como anunció MARCA nada más concluir el partido ante el Liverpool que dio al club su decimocuarta Champions, han acordado la ampliación del contrato del futbolista, que, de este modo, queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2023.

Braithwaite ahora quiere irse libre

Marcos Alonso y su deseo de volver a España

El Cádiz renueva a una de sus perlas

Oferta de nueve cifras del Liverpool por Darwin Núñez

Real Madrid y Atlético mantienen su pacto...en los primeros equipos

Otra novia para Toni Martínez en LaLiga

En River quieren a Luis Suárez

El delantero danés del FC Barcelona quiere salir libre ahora, mientras que días atrás hablaba de su intención de quedarse en el Barça. Sabe que no cuenta para Xavi, sin embargo, también es consciente de que necesita jugar para poder ir al Mundial con su selección.El lateral del Chelsea tiene claro que quiere volver a España y sus intenciones están en fichar por el FC Barcelona. Los culés quieren a un lateral izquierdo con el que pueda competir Jordi Alba y ya tienen incluso un acuerdo verbal con el jugador.El equipo gaditano está de renovaciones y ha hecho oficial la de Iván Chapela por dos años más de contrato. El jugador ha contado mucho para Álvaro Cervero en el primer tramo de la temporada. Ahora el club quiere ceder al jugador para que cuente con minutos en algún equipo de Segunda.El ex del Almería es una de las joyas de este mercado. Ya se le vinculó con el Manchester United y ahora el Liverpool de Jürgen Klopp es el que ha ofrecido 100 millones al Benfica por el uruguayo, según apunta Record. El Almería tiene un porcentaje sobre el jugador en el caso de una futura venta. El pacto de no agresión entre los dos equipos de la capital definitivamente se ha roto. Sin embargo, parece que el único respeto que habrá entre ambos será por los jugadores de los primeros equipos. Es decir, de la primera plantilla de los blancos y de los rojiblancos.El delantero español sin duda alguna será uno de los focos del mercado. Ya avanzamos hace unos días el interés del Cádiz y hoy se suma el Espanyol a la puja. Aunque, según el diario portugués O Jogo, también tendría alguna que otra oferta desde Italia.El charrúa ha acabado contrato con el Atlético y está buscando equipo. Desde Argentina, el diario Olé ha señalado que la afición de River Plate está siendo trending topic con el mensaje de #LuchoVeníARiver