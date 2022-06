El central por el que ya negocia Monchi y las "facilidades" del Sevilla

Vendido Diego Carlos, la más que probable marcha de Koundé no será el único movimiento en la zaga

Diego Carlos, vendido al Aston Villa a cambio de 35 millones de euros, bonus de fácil cumplimiento incluidos, y Jules Koundé, en la rampa de salida con destino a la Premier, no son los únicos centrales por los que Monchi tendrá que negociar este verano. El director deportivo del Sevilla FC, lógicamente, tendrá que tratar también sus posibles refuerzos, aunque protagonizará una negociación más en materia de salidas en lo que al centro de la zaga se refiere. Hablamos del canterano Juan Berrocal, quien retornará este verano al primer equipo del conjunto sevillista, aunque sin sitio y, por tanto, teniendo que tratar de nuevo su futuro.

Así lo comunicó el Sporting días atrás en un llamativo comunicado en el que recogía la situación contractual de toda la plantilla. "Finaliza su periodo de cesión. Regresa al Sevilla FC", recogía la nota, al tiempo que también puntualizaba que estaban "pendientes de una conversación próximas fechas".

La intención del Sporting no es otra que la de negociar con el Sevilla FC el traspaso del futbolista por una cantidad inferior a la que tenía fijada en la opción de compra recogida en su contrato de cesión, por valor de un millón de euros aproximadamente. Algo que, tras las primeras conversaciones, no se antoja sencillo, pues en Nervión tampoco quieren regalar al canterano, que hace dos temporadas demostró un gran nivel en Segunda con el Mirandés y que el pasado verano renovó por un año más para salir en préstamos al Sporting, donde no se ha convertido del todo en ese líder de la defensa que pretendían, pero en el que sí ha rendido a un buen nivel.

El zaguero de Jerez de la Frontera es del gusto de la dirección deportiva y del técnico Abelardo, quien considera que es joven (23 años) y que tiene mucho potencial por sus condiciones físicas y técnicas. Con la salida de dos veteranos como Babin y Marc Valiente coinciden en que Berrocal podría ser una pieza importante dentro del esquema del Sporting. Especialmente tras un primer año de adaptación.

En cualquier caso, en El Molinón tampoco quieren tirar la casa por la ventana, pues no es que tampoco en su primer año haya rendido a un nivel sobresaliente. Un tira y afloja que ha enfriado notablemente los contactos, siendo una gestión catalogada como complicada a día de hoy en Gijón. La falta de músculo económico es uno de los principales inconvenientes en el Sporting, amén de los 400.000 euros de ficha que tiene Berrocal en Segunda, una cifra importante para la categoría.



El Sevilla FC sigue recibiendo propuestas por Berrocal

El Sevilla FC, por su parte, sigue recibiendo propuestas por el futbolista, que mantiene el cartel, de ahí que tampoco pretenda regalarlo. Hoy por hoy, todos los escenarios se encuentran abiertos. Según La Nueva España, no se descarta ni una venta con distintas condiciones ni tampoco una nueva ampliación por un año más para que el central vuelva a salir cedido.

Lo que está claro, en cualquier caso, es que no tiene sitio en Nervión, a pesar de los múltiples movimientos que se esperan este verano en el eje de la zaga sevillista. Así lo aclara Emilio De Dios, secretario técnico del Sevilla FC, en palabras para El Comercio: "Le hemos transmitido a su entorno que le vamos a dar todas las facilidades para que tenga el futuro que él decida".