Cordón recoge el guante de Bartra.

El Betis plantea una renovación al catalán por dos temporadas pero con una rebaja salarial

No sólo pendiente del mercado de fichajes anda el director deportivo del Real Betis Antonio Cordón, que también tiene trabajo por hacer dentro del vestuario heliopolitano, como por ejemplo, la renovación de Marc Bartra. El central catalán, que llegó al Real Betis en enero de 2018 procedente del Borussia Dortmund a cambio de unos 10 millones de euros, afronta su último año de contrato y ambas partes quieren seguir ligadas por más tiempo. No en vano, el propio futbolista así lo reconocía hace unas semanas en una entrevista con la Cadena COPE: "Aún queda lo que resta de curso más el año que viene y es una pregunta más para Cordón. Yo estoy muy contento aquí y muy focalizado en lo importante, el fútbol. Ya se verá, yo me siento en un momento bueno y esa pregunta creo que es más para el club que para mí".

Pues bien, parece que Antonio Cordón ha recogido el guante de Bartra, aunque eso sí, con algunos reajustes. Y es que el central catalán es el defensa mejor pagado de la plantilla, y como bien informa ABC de Sevilla, el Betis ha propuesto una renovación al central catalán por dos años más, es decir, hasta el 30 de junio de 2025 pero con una reducción de salario para adecuarlo a la nueva situación económica del club heliopolitano.

Por ello mismo tampoco se descarta una venta, y así se lo ha hecho saber el club al jugador, siempre y cuando sea convincente para las dos partes, aunque de momento, no ha llegado ninguna oferta de ese tipo a las oficinas del Benito Villamarín, por lo que todo hace indicar que el catalán acabará renovando más pronto que tarde.

Bartra ha disputado esta temporada un total 32 partidos en los que ha anotado dos goles, siendo el eje de la zaga una de las zonas donde Manuel Pellegrini más ha rotado durante la temporada con Pezzella, Edgar y Víctor Ruiz, aunque finalmente fueron el argentino y el catalán la pareja que acabó asentándose a final de temporada.