Óliver Torres y un necesario cambio de chip

El centrocampista extremeño quiere tener más minutos y protagonismo y está decidido a lograrlo en el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club afrontará una profunda reestructuración en su plantilla en la que se prevén más de una decena de salidas. Ya se ha producido la primera, la de Diego Carlos, a la que le seguirá tarde o temprano Jules Koundé, pero la idea de Monchi y de Julen Lopetegui es la de meter savia nueva en el vestuario, y para ello, deben salir más jugadores. Se piensa evidentemente en los futbolistas que han metido menos protagonismo como Augustinsson, Gudelj o Munir... Hay otro como Ocampos y Óliver Torres que si bien pudieran tener ofertas para salir, sólo piensan en blanco y rojo.

El centrocampista de Navalmoral de la Mata es un hombre de total confianza de Julen Lopetegui y aunque desde su llegada hace tres temporadas no ha sido un hombre capital para el técnico vasco, sí que es una pieza bastante utilizada en las segunda partes. Sin embargo, Óliver Torres quiere más, no se conforma con los minutos que ha tenido esta última temporada y se ha propuesto cambiar esa dinámica. El futbolista no piensa en otra cosa que no sea seguir en Nervión, según aseguran desde su círculo más íntimo.

A sus 27 años, Óliver Torres busca un papel más protagonista y quiere tenerlo en el Sevilla. Dentro de la revolución que busca Monchi él puede ser uno de los beneficiados y está preparado para ello. Esta temporada, Óliver Torres ha disputado un total de 38 partidos, aunque es cierto que los minutos son escasos, apenas 1665 entre LaLiga, Champions League, Europa League y Copa del Rey. Llegarán ofertas por el extremeño, seguro, pero Óliver sólo piensa en Nervión