Mercado de fichajes: Competencia por Lewandowski; una 'novia' para Odriozola; Pochettino...

El mercado de fichajes del sábado 11 de junio de 2022

Todas las novedades del mercado de fichajes de este sábado 11 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...









Reunión clave de Azpilicueta y Marcos Alonso

El Barcelona está muy pendiente de dos reuniones que tiene previsto hacer el Chelsea a comienzos de semana. El club blaugrana está muy interesado en los fichajes de los dos laterales Blues Marcos Alonso y César Azpilicueta, cuyo futuro dependerá de dichos cónclaves con los nuevos propietario del club londinense.

Odriozola podría volver a Italia

Ttas un buen año en la Fiorentina, Álvaro Odrizola regresa al Madrid este verano para pelear por un puesto que tiene ocupado Carvajal y a Lucas Vázquez como recambio. Sin embargo, podría abrírsele la posibilidad de regresar a la Serie A. Según señala 'Tuttosport', la posible salida de Denzel Dumfries con destino a la Premier, haría que el Inter fuera a por el ex de la Real Sociedad. Según este medio, su precio de salida estaría en torno a los 20 millones de euros.

Al Barça le sale un competidor por Lewandowski

Al Barça le podría salir un duro competidor por Lewnadowski. Según anuncia L'Equipe, el PSG se ha interesado por el delantero del Bayern de Múnich para reforzar su ataque. Los blaugranas cuentan con la palabra del polaco, pero si tardan en empezar a negociar...



Pogba, acuerdo cerrado con la Juventus

Aunque al mismo tiempo que las noticias que ponían a Zinedine Zidane en el PSG también señalaban la opción de que llegara de la mano de Pogba, todo hace indicar que fichará por la Juventus. Según señala la Gazzetta dello Sport, el francés ya tiene un acuerdo cerrado y firmará por cuatro temporadas a razón de 20 millones de euros cada una de ellas.



Jordi Alba: "Si el Barça no puede fichar, tiraremos de la cantera"

Gabriel Jesús, cerca del Tottenham; Arteta, frustrado

Tchouaméni ya es del Real Madrid

El PSG sentencia a Pochettino

El Oviedo, entre Julio Velázquez y Bolo

Byron Castillo encuentra nuevo equipo en México

Kevin Rodrigues, al Demirspor

Nagelsmann convence a Mané para que fiche por el Bayern Múnich

Lucas Biglia jugará en Turquía

La renovación de Gavi, cercana

El lateral del Barcelona Jordi Alba aseguró en vísperas del partido España contra la República Checa que los cuatro capitanes barcelonistas "siempre estarán comprometidos" con el club y que si este, por su actual situación, "no puede fichar" a grandes jugadores, habrá que acudir a los jóvenes de La Masía. Preguntado por la delicada situación económica de su club en la sala de prensa de La Rosaleda, tras el último entrenamiento de la selección antes de su encuentro frente a los checos, Alba dejó claro este sábado que "las necesidades del club son las que son" y que sus cuatro capitanes estarán "ahí para ayudar".Ni Madrid ni Arsenal, Gabriel Jesús está muy cerca del Tottenham y, según Daily Mail, Mikel Arteta está frustrado de que su equipo no haya ido de verdad a po él. Los Gunners no quisieron pagar los casi 60 millones de euros que pide el Manchester City.El Real Madrid ha hecho el fichaje de Aurélien Tchouaméni, procedente del Mónaco, con un contrato para las próximas seis temporadas. El conjunto presidido por Florentino Pérez completa así la incorporación de un futbolista al que seguía de cerca desde hace tiempo y que podría ser a medio o largo plazo el sustituto del brasileño Casemiro. Su precio no se ha desvelado, pero estaría según las filtraciones, en 80 millones más variables. Lea aquí toda la información del traspaso.RMC Sport informa de que Luis Campos ya le ha dicho a Pochettino que no va a continuar en el banquillo del PSG. La ruptura entre el club parisino y el argentino estaba más que clara desde el final de la temporada pasada tras el enésimo fracaso en Champions. También se especuló con que era una de las peticiones de Mbappé en su renovación. El sustituto sigue en el aire pese a que cada vez suena más Zidane. Y su finiquito será millonario.Tito Blanco, nuevo director deportivo del Real Oviedo, prioriza la llegada del nuevo entrenador tras la salida de Ziganda. Y, según La Nueva España, el exbético Julio Velázquez y Jon Pérez "Bolo", que se despidió de la SD Ponferradina, son los principales candidatos.El lateral derecho ecuatoriano Byron Castillo, protagonista del caso por el que la federación de Chile denunció a la de Ecuador ante la FIFA con el objetivo de ganar en los despachos su entrada en el Mundial de Qatar, reforzará al León mexicano a partir del torneo Apertura que comenzará el 1 de julio. "Top Fiera. Top Crack. ¡BIENVENIDO #ByronCastillo!", escribió el club mexicano en sus redes sociales.Otro que se marcha al fútbol turco es el exrealista Kevin Rodrigues, que ha encontrado destino en el Adana Demirspor tras no renovar con la Real. El club otomano ya ha hecho oficial el fichaje del lateral izquierdo nacido en Baiona.Entre 10 y 15 millones, según el medio, está Sadio Mané de fichar por el Bayern Múnich. Para convencerle, Sky Sports asegura que el técnico bávaro, Julian Nagelsmann, le habría llamado para convencerlo de lo que podía ofrecerle su llegada a Múnich. Así mismo, señala que este salió con una buena impresión.El exjugador de la Lazio sigue su aventura europea y el Basaksehir turco hace oficial la llegada del argentino que vivirá una nueva aventura en Turquía.El Barcelona y el agente del sevillano Pablo Páez Gavira 'Gavi', Ivan de la Peña, celebraron este viernes una reunión en la que el club azulgrana presentó una última propuesta de renovación con la que pretende convencer al joven internacional español.