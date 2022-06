De Jong quiere ser de los mejor pagados de México para jugar en Toluca

El delantero neerlandés ha rechazado la primera propuesta económica del conjunto escarlata, pero espera que hagan una nueva

Ayer saltaba la noticia de que Luuk De Jong daba su visto bueno a negociar con el Toluca, equipo de la Liga MX mexicana que quiere convencer al holandés de abandonar Europa y continuar con su carrera en la otra parte del mundo. El delantero quiere escuchar todas las propuestas que lleguen, y eso incluye las del fútbol mexicano, aunque su primera intención es continuar en Europa, el ariete neerlandés no se cierra ninguna puerta.

Así, desde México informan hoy que a De Jong no le ha satisfecho la primera propuesta económica del Toluca, aunque no le ha dicho un "no" rotundo, y espera a que el club mexicano haga un segundo intentó con una oferta mayor para hacerle abandonar el fútbol europeo.

Según informa ESPN, la primera opción de De Jong no es jugar en México, pero tampoco ha cerrado la puerta el fútbol azteca. Todo cambiaría si la entidad escarlata es capaz de convertirlo en el jugador mejor pagado de la plantilla ( y de los mejores de la Liga mexicana) lo que supondría también para De Jong cobrar más de los aproximadamente dos millones de euros que percibe actualmente.

Sea como fuere, nada está roto. Simplemente De Jong ha rechazado la oferta económica que le ha propuesto Toluca, esperando que vuelva en unos días con otra mejor. Por su parte, el Sevilla espera acontecimientos para avanzar en las negociaciones por el delantero, por el que intentaría obtener entre cuatro y cinco millones de euros.