A Luis Suárez se le cierra otra puerta en Primera

El director deportivo del Valladolid lo ha negado en una entrevista

El descenso del Granada CF a Segunda división ha propiciado un terremoto institucional en la entidad nazarí que ha traído consigo múltiples cambios en la dirección general y deportiva y que también llegarán a la plantilla donde existen buenos jugadores que tienen calidad y nivel suficiente para continuar en la élite. Ejemplos claros son los casos de Luís Maximiano, Domingos Duarte, Luis Milla o Luis Suárez que cuentan con el interés de diversos equipos importantes de LaLiga y también en el extranjero y que hacen que su continuidad en el Granada CF se vea muy difícil.

Lejos quedan ya los tiempos en los que Sánchez, Monterrubio y Martínez gestionaban la parcela deportiva.

Ellos tres fueron los culpables de formar el mejor Granada CF de la historia y ahora cada uno emprende un camino diferente. Monterrubio aún sigue sin un proyecto deportivo al que aspirar mientras que Diego Martínez y Fran Sánchez se verán las caras en LaLiga este año; uno defendiendo los colores blanquivioletas y otro a los pericos.

Está claro que el internacional cafetero buscará una salida a toda costa, pues cree que necesita seguir creciendo en el máximo nivel. En una entrevista con el Diario As, el ex director deportivo rojiblanco ha cerrado la puerta a esta posibilidad, pues a día de hoy "es una opción que, para nosotros, no es real" y a su vez cree que "el Granada no lo quiere ceder".

Uno de los jugadores más atractivos de la plantilla es sin lugar a dudas Luis Javier Suárez. uno de los equipos que se fijó en él fue el Sevilla FC quien, según COPE Sevilla informó a finales de marzo, estaba muy interesado en hacerse con sus servicios futbolísticos, viéndolo como un sustituto ideal ante una posible salida de Youssef En-Nesyri o Rafa Mir.

Otro de los equipos que también han mostrado interés por el colombiano es el River Plate. Sin embargo, el delantero rojiblanco preferiría quedarse en España a modo de una cesión con opción de compra y vivir aventuras en Europa compitiendo al máximo nivel.

Debido a esto, son los propios representantes del futbolista quienes no esperan más y ha comenzado a hacer movimientos para buscarle un nuevo destino al delantero, ya que jugar en Segunda división, a día de hoy, no se contempla. Según informa desde el prestigioso canal de televisión de Argentina, TyC Sports, Luis Suárez ha sido ofrecido a River Plate.