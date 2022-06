Pupilo de Raúl en el Castilla, se le abre la opción del Granada

El centrocampista madrileño se ha erigido como un auténtico líder sobre el césped del Alfredo Di Stéfano

Con la elección de la nueva estructura deportiva del Granada todo va tomando forma poco a poco. Nico Rodríguez ya se ha puesto manos a la obra tras un descenso con el que muy pocos contaban en la última jornada, cuando los rojiblancos dependían de sí mismos para sellar la permanencia en caso de victoria.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la ciudad está sumida en la más absoluta tristeza, sabedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el Granada ya tiene entrenador para retornar a Primera: Aitor Karanka. La propiedad ha dado el visto bueno a su continuidad tras el entendimiento entre ambas partes, cuya sintonía se ha dado desde el primer minuto. El técnico, junto al director deportivo ya planifican la temporada.

En la lista de Nico Rodríguez van apareciendo nombres a medida que pasan los días y el mercado de fichajes se va acercando. Uno de ellos, según SpheraSports es Carlos Dotor, centrocampista del Real Madrid Castilla.

El año del canterano blanco ha sido excelente, triunfando sobre el verde del Alfredo Di Stéfano. El joven futbolista es producto de La Fábrica después de que los ojeadores lo pescaran del Rayo Majadahonda.

El curso pasado se erigió como indiscutible para el Castilla de Raúl y este curso está siendo el de su explosión en una categoría como la Primera RFEF.

El futbolista es una de las perlas de la cantera, de la misma generación que Arribas, Morante, Blanco, Latasa o Marvin, entre otros. Dotor ha sido clave en la fantástica temporada del filial madridista, que ha luchado por alcanzar el ascenso a Segunda división.

En 35 partidos en Primera RFEF, el madrileño ha anotado diez tantos y ha regalado dos asistencias, muestra de su gran temporada como capitán parte de esta al frente del filial de Chamartín.

Queda mucho mercado por delante y, además del interés por Vallejo, según Albarracín de Cadena Ser Granada, Rodríguez quiere pescar en La Fábrica para confeccionar un equipo que le permita a los nazaríes promocionar y volver a la categoría que nunca debieron abandonar. De momento, no hay ningún interés en concreto, solo nombres que se unen a la lista que poco a poco se va alargando.