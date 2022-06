Sarabia decidirá su futuro "en los próximos días"

"No he tomado una decisión todavía, cualquier opción es posible", señala el madrileño, pretendido por el Sevilla

El Sporting luso sueña con su regreso, el Sevilla FC se ha posicionado ante la posibilidad de que el PSG lo declare transferible y Pablo Sarabia lo tiene claro: "Me encuentro en el mejor momento de mi carrera deportiva".

El mediapunta madrileño afronta unos días clave en su futuro tras acabar oficialmente la temporada este domingo, con el gol de la sentencia del España-República Checa. En teoría, debe volver a París, donde aún le quedan dos años de contrato, pero hay muchas dudas de si se va a quedar en el PSG. Pochettino va a salir, llegará un nuevo técnico y está por ver si cuenta con el español en un ataque en el que de momento tiene más hueco por la salida de Di María. Sin embargo, su nombre apareció en la famosa 'lista negra' de Mbappé y nada puede asegurar su continuidad en la Ligue 1.

"De momento no está decidido -donde jugará-, desde hoy empezaré a pensar. Es tiempo de vacaciones, de reflexión, ver qué decisión se toma y cómo va cuadrando todo. Ha sido una gran temporada en Portugal y con la selección también. (...) Es algo que tengo que meditar bien, no he tomado una decisión todavía, cualquier opción es posible", señaló el madrileño nada más acabar su último partido con España.

Lo que sí tiene seguro es que clubes de elite no le van a faltar. Sporting y Sevilla, sus dos últimos equipos, quieren contar con él, pero si el PSG lo pone en el mercado van a ser muchos más los que se apunten. Su campaña en Portugal ha sido espectacular. Ha marcado 22 goles, ha dado 9 asistencias y ha llevado a su equipo a los octavos de final de la Champions League.

"Me encuentro muy bien, cada día mejor, he ganado experiencia y estoy disfrutando mucho del fútbol", indicaba Sarabia, que priorizará un equipo que le de minutos en un año de Mundial, algo que veía imposible hace un año en París con la delantera formada por Messi-Neymar-Mbappé y con suplentes como Di María, que estaban por delante.

De cómo quede conformado ese equipo ayudará en su decisión, aunque el PSG también tendrá mucho que decir. Es un futbolista que le costó 18 millones y que está valorado en 25 kilos. Y si finalmente no cuenta con él, esas serán las cifras en las que se posicione.

De Sevilla salió como un héroe. Él reconoció que aquí vivió unos años muy especiales y que no le importaría volver, aunque viendo su nivel, la competencia será grande.