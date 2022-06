Alderete se despide del Valencia y, sin perder tiempo, lo vinculan a Atleti, Villarreal, Sevilla, Betis, pero...

El alto precio que exige el Hertha Berlin y una serie de razones deportivas hace que el interés sevillista y, sobre todo, el verdiblanco no encaje

El Valencia CF sigue perfilando su futuro de cara a la próxima temporada y empieza a tomar decisiones de suma importancia para la configuración de la que será la primera plantilla que disponga Gennaro Gattuso, nuevo entrenador valencianista, quien llega en sustitución de un José Bordalás que se enteró de la llegada del italiano por los medios de comunicación y que fue despedido vía telefónica. Un ciclo nuevo se abre en Mestalla con el italiano en el banquillo y a la espera de que se concrete las negociaciones para que Leonardo sea el nuevo director deportivo de la entidad blanquinegra. A partir de ahí, el Valencia CF tendrá que construir pero hay movimientos como el de Omar Alderete que se ha convertido en imposibles debido a la mala situación financiera valencianista.

Así lo ha comunicado el propio Omar Alderete a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, en donde se despidió de la afición del Valencia CF dejando entrever que el club no ejecutará la opción de compra, cifrada en 7,5 millones de euros, que tiene sobre él. Por tanto, el central paraguayo tendrá que volver al Hertha Berlin, con quien tiene contrato hasta el verano de 2025, para volver a buscarse un destino de cara al siguiente curso futbolístico.

Esto contradice las informaciones que llegaron desde Argentina, procedentes de TyC Sports, prestigioso canal de televisión, que aseguró que el Valencia CF ficharía a Omar Alderete.

"Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad. No me queda más que agradecerle a todos por cómo me recibieron y por el cariño que me dieron y me dan desde que llegué . A la gente del club a mis compañeros a los amigos que hice. Me hubiese encantado continuar pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas", explicó el propio Alderete, quien se convirtió en uno de los jugadores más queridos por parte de la afición.

"De corazón le deseo todo lo mejor al club de acá en adelante. Nos vemos pronto y Amunt Valencia", cerró su escrito el guaraní al que no han tardado en vincularlo a otros equipos de LaLiga.

Tras despedirse de Valencia CF vinculan a Omar Alderete con Villarreal CF, Atlético, Sevilla FC y Real Betis Balompié

Después de que se haya despedido del Valencia CF y su afición, los rumores sobre el futuro deportivo de Omar Alderete se han disparado.

Primero, Radio Valencia de la Cadena SER ha afirmado que el guaraní esta en la agenda de Atlético de Madrid y Sevilla FC, según recoge el portal Muchodeporte, mientras que, por otro lado, MARCA asegura Villarreal CF y Real Betis Balompié le siguen la pista.

Monchi, director deportivo del Sevilla FC, está pendiente de muchos centrales por la marcha de Diego Carlos y la más que posible de Jules Koundé, pero sus movimientos parecen que van por otro lado. Por su parte, en el Betis ya cuentan con cinco centrales: Marc Bartra, Germán Pezzella, Luiz Felipe, Víctor Ruiz y Edgar González, por lo que una operación por el internacional paraguayo no tendría mucha lógica por parte de Antonio Cordón. Menos por el dinero que pide el Hertha Berlin, cercano a esos 7,5 'kilos' mecionados y sin que salga antes algún zaguero verdiblanco.