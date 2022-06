Las vacaciones más felices de Luiz Felipe antes de desembarcar en el Betis

El central se estrenó con la selección italiana y ya recarga pilas para incorporarse a la pretemporada verdiblanca a las órdenes de Pellegrini

"Puede convertirse en un jugador importante". Roberto Mancini, seleccionador italiano, no se refería sólo a su andadura con la 'Azzurra', que se estrenó oficialmente este martes en la derrota ante Alemania (5-2) en la Liga de Naciones, sino en general. Con 25 años recién cumplidos, Luiz Felipe Ramos es uno de los mejores centrales de la Serie A, donde ha formado una pareja muy sólida con el también internacional absoluto Acerbi a las órdenes de Maurizio Sarri. A partir de la 22/23, jugará en el Real Betis, que se adelantó a todos para reclutarle a coste cero. El italo-brasileño, que jugó con el combinado nacional de su país natal hasta categoría sub 23, ha debutado ya con la vigente campeona de Europa, que será una de las ausencias destacadas del próximo Mundial de Qatar 2022, cumpliendo uno de los sueños que se marcó desde que adquiriera el pasaporte transalpino.

Y es que llegó a la Lazio con tan sólo 19 años. Tras un curso cedido a la Salernitana, regresó a la capital y ganó su primer trofeo en agosto de 2017, al vencer a la Juventus en la final de la Supercopa de Italia. Debutó en la máxima categoría con apenas 20 años ante el AC Milan en septiembre de 2017 y, unos días después, jugó su primer partido en la Europa League ante el Vitesse. En diciembre de 2018, marcó su primer gol en la Serie A en su primer partido como titular en la Liga. En mayo de 2019, levantó su segundo trofeo con los romanos, al ganar la final de la Coppa contra el Atalanta, siendo ya un fijo en las alineaciones. La consagración llega en la temporada 2019/2020, en la que encuentra continuidad gracias a la buena relación con Simone Inzaghi. En diciembre de ese mismo año, recogió su tercer título con la camiseta 'biancoceleste', gracias a la conquista de la Supercopa en Riad ante la Juventus. En octubre de 2020, marcó su primer gol en la Champions League contra el Borussia Dortmund, en un partido de la fase de grupos que terminó 3-1 a favor de los italianos.

Tras cinco temporadas en el Lazio, con la que ha decidido no renovar, el balance es más que positivo: Luiz Felipe ha crecido mucho tanto desde el punto de vista técnico como humano, demostrando un gran espíritu de sacrificio. Esta determinación también ha sido reconocida por Roberto Mancini, que lo ha incluido gradualmente en la 'Azzurra' desde enero de 2022. El entrenador quiere iniciar un nuevo ciclo y cree mucho en el crecimiento de jóvenes como el de Colina. Ahora, el espigado zaguero descansa ya para preparar su nueva aventura en España, un desafío ilusionante a las órdenes de Manuel Pellegrini, que lo espera el 5 de julio para realizar las pruebas médicas y arrancar la pretemporada. Con todo, se valora que los últimos en acabar de competir (también William Carvalho, Lainez, etcétera) se incorporen unos días después, aunque no se ha tomado una decisión al respecto. Por ganas, desde luego, no será en el caso de Ramos, como rotula siempre sus camisetas.