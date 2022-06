Álvaro Vadillo, entre volver o convencer

El extremo termina contrato en verano de 2024 con el RCD Espanyol y su futuro deportivo sigue en el aire

Álvaro Vadillo fue uno de los futbolistas que más encandiló al estadio de La Rosaleda desde que aterrizara procedente del RCD Espanyol en calidad de cedido en enero de 2022. Su buen rendimiento como futbolista del Málaga CF, disputando 17 partidos en los que marcó tres goles y dio dos asistencias, convenció a todos en Martiricos hasta tal punto que en la entidad estarían encantados con volver a contar con el gaditano de cara a la próxima temporada, en la cual se intentará dar un paso adelante y no pasar las dificultades de la anterior campaña, recién finalizada, en la que se ha coqueteado con el descenso a Primera RFEF. Por ello, Álvaro Vadillo encaja en el proyecto, pero incorporarlo de nuevo no será sencillo, requiriendo de paciencia, puesto que la situación del extremo gaditano en el RCD Espanyol puede cambiar sustancialmente con la llegada de Diego Martínez al banquillo perico.

Con contrato con el RCD Espanyol hasta el verano de 2024, Álvaro Vadillo está a la espera de saber qué ocurrirá con su futuro deportivo. En el club catalán nunca ha sido importante, ni ha tenido minutos de juego ni tampoco ha poseído un rol predominante. Por eso, salió rumbo al Málaga CF, el invierno pasado, en busca de reencontrarse con su mejor nivel futbolístico. Sin embargo, la llegada de Diego Martínez hace que su posición dentro del RCD Espanyol pueda cambiar, puesto que el entrenador gallego fue el que le sacó mejor rendimiento en toda su carrera.

Con Diego Martínez, Álvaro Vadillo fue titular indiscutible en el Granada CF en la temporada en la que la escuadra nazarí consiguió el ascenso a Primera división, la 2018/2019. Aquel curso, el canterano bético anotó cuatro goles y dio once asistencias para consolidarse como uno de los futbolistas más decisivos de toda la competición. Su rendimiento le valió para ser fichado por el RC Celta, aunque luego se fue, rápidamente, al RCD Espanyol, donde se estancó.

Ahora, a sus 27 años, Álvaro Vadillo quiere y desea jugar por encima de todo, ya que llega a su plenitud física, quedándole sus mejores años de fútbol por delante. En el Málaga CF desean contar con su juego, pero primero tiene que saber el plan que tiene Diego Martínez con él, al que tendrá que convencer para formar parte del nuevo, atractivo y pujante proyecto del RCD Espanyol, que quiere crecer hasta acercarse a los puestos de clasificación a Europa en LaLiga.

"Me quedan dos años con el Espanyol. Estoy muy a gusto en Andalucía y es donde mejor rindo. Soy jugador del Espanyol y cuando haya que decidir el futuro ya se verá, ahora no pienso en eso. Quiero disfrutar sin saber qué va a pasar", dijo en Deportes COPE Álvaro Vadillo hace unas semanas, dejando abierta la posibilidad de seguir en el equipo malagueño. El tiempo, y el mercado de fichajes, dirá si Vadillo regresa al Málaga CF o no.