Fue uno de los primeros fichajes de Monchi, ascendió con el Sevilla y aún seguirá en la elite... con 45 años

El futbolista vitoriano César Caneda, que también jugó en el Cádiz, acaba de renovar con la SD Logroñés

César Fernández de las Heras Caneda -César Caneda en el mundo del fútbol- cumplía hace poco más de un mes 44 años. Ya era el futbolista más longevo del fútbol profesional y semiprofesional español, pero ayer confirmó que su reinado se alargará, al menos, hasta los 45. La SD Logroñés, que este año volverá a militar en la Primera RFEF, hacía oficial este miércoles la renovación de este vitoriano afincado en la capital riojana desde 2016, cuando llegó para jugar en el otro club de la ciudad, la UD Logroñés.

Temporada 95/96:



César Caneda juega su primera temporada como futbolista.



COMUNICADO|



César Caneda jugará una temporada más con la S.D. Logroñés.



Tras 34 partidos esta temporada el central vitoriano seguirá a las órdenes de Llona.



Jugó en Sevilla junto al Nico Olivera y a Marcelo Zalayeta

Su carrera deportiva, después de 27 temporadas entre las tres primeras categorías del fútbol español, da para muchas historias. Llegó a disputar la Champions League con ela finales de los 90 del pasado siglo, ha jugado en doce clubes, entre ellos(2006-08), y fue partícipe del último ascenso dela Primera división.Aquella temporada 2000-01 fue la del estreno deal frente de la secretaría técnica del Sevilla FC. Sin dinero en caja y con Joaquín Caparrós al mando, logró construir un equipo de jugadores libres y cedidos que se proclamó brillantemente campeón en una Segunda división muy potente, en la que estaban también el Real Betis y el Atlético de Madrid -que no ascendería-. En aquel Sevilla, César Caneda disputó 31 encuentros pese a que no era el central titular -estaba por detrás de- y aportó en un ascenso que marcó el inicio de la gloriosa época actual del club nervionense.En Nervión jugó cedido y aún lo haría en otro club histórico, el Racing, al año siguiente, antes de desvincularse definitivamente del Athletic Club, equipo que tenía sus derechos y en el que había debutado en la elite. Tras esto, Eibar, Cádiz, Alavés, Mirandés... y aún sigue sumando.Y lo que es mejor, sigue siendo muy importante. En la presente temporada ha jugado 35 partidos y casi 3.000 minutos. E incluso ha dado dos asistencias en la tercera categoría del fútbol español.El central vitoriano es actualmente el jugador en activo con ma?s partidos disputados entre Primera, Segunda, Segunda B y Primera RFEF. También tuvo sus pinitos internacionales, pues fue hasta siete veces internacional con la selección española sub 21. Y tiene títulos de Liga y Copa RFEF, aunque su mayor logro fue el de campeón de Liga de Segunda división con