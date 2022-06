El Sevilla también pugna en Brasil por el sustituto de Koundé

Según la prensa brasileña, puja junto a Benfica y Oporto por el central del Corinthians Joao Victor

La evidencia de que el Sevilla FC iba a buscar centrales en este mercado estival hizo que se adelantaran operaciones, pero también que muchos intermediarios trataran de colocar a sus representados en la agenda que Monchi ata en corto.

Muchos son los nombres que, más cerca o más lejos, han estado relacionados con el club de Nervión, que no sólo trabaja una opción sino varias. No en vano podría incorporar hasta tres jugadores para esa demarcación. Diego Carlos ya no está; Koundé, con todos los clubes interesados que tiene detrás, es casi imposible que se quede; y Gudelj, su 'sustituto' el último año sólo fue un parche -con buenos resultados- y no está claro de que se mantenga este año.

Todas las operaciones, al menos las que hay iniciadas, están a la espera de ver cómo acaba el 'culebrón Koundé', en cuyo traspaso la intromisión del Barça ha puesto contra las cuerdas al Chelsea. De cómo se desarrolle y acabe éste dependerá la magnitud de los relevos que lleguen.

Mientras, el Sevilla sigue apuntando alto. Desde Francia desvelaban hace dos días que Monchi estaba en la puja por el central del Mónaco Benoît Badiashile y ahora es en Brasil donde publican que también pelea con Oporto y Benfica por uno de los centrales más prometedores del Brasileirao: Joao Victor. Lo desvela la cuenta especializada @futbolyprogreso.

Se trata de un joven central de 23 años que juega en el Corinthians y cuya salida parece cantada para este verano. El futbolista llegó muy joven al 'Timao' y, tras una cesión, se ha asentado en el once titular del equipo de Vitor Pereira. Según GloboEsporte, el club nervionense estaría en la lucha por un jugador cuyo traspaso está valorado en unos 10 millones de euros.

Eso sí, esa cifra sólo sería por el 55% del pase, pues el otro 45% pertenece al Banco BMG -en realidad es al Coimbra EC, club que sólo disputa el Campeonato Mineiro y cuyo dueño es dicho banco-. -es un futbolista que suele jugar de central diestro y que también ha tenido experiencia como lateral, por lo que sería un sustituto natural para Jules Koundé.

Desde Brasil aseguran que las conversaciones con los clubes las lleva el empresario Paulo Pitombeira (D2PSPORTS), que tiene a Joao Victor como representado más valioso. El Corinthians no lo pondrá fácil, dadas las alturas de temporada en las que nos encontramos, aunque por esas cifras que se manejan no podría negarse.