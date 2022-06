El 'no' de De Jong y la amenaza de ir a la FIFA

Medios mexicanos aseguraban que ya había un documento firmado con el Toluca

La negativa de Luuk de Jong a firmar con el Toluca mexicano ha dejado al Sevilla FC sin una venta que habría ayudado cuando menos se esperaba y ha frustrado al conjunto norteamericano, quien ya contaba con incorporar al que iba a ser fichaje estrella de la Liga MX.

Al igual que hiciera con el Cádiz en el pasado mercado invernal, Luuk de Jong se ha echado para atrás con el acuerdo entre clubes avanzado y seguirá esperando su oportunidad para seguir jugando en Europa. Tal vez por ello, desde los Países Bajos ya indicaban hace tres días que el PSV Eindhoven estaba muy tranquilo y ni se inmutaba con el interés de los Diablos Rojos, pues confían en lograr que Luuk de Jong acabe regresando a casa a un coste simbólico o, incluso, gratis.

Ese también es el temor del Sevilla, que ya se negó el pasado año a dejarlo salir sin pagar traspaso, como esperaban en Eindhoven. De no mediar sorpresa, una vez rechazados los mexicanos, será un caso que irá para largo y que, como el pasado año, podría volver a resolverse el último día de mercado.

El caso es que la negativa ha sentado muy mal en México y, según publicaban diversos medios y señalaba la TV Azteca, el club 'choricero' podría tomar medidas y recurrir a la FIFA, ya que según éstos, contarían con un documento firmado por el jugador. De haber sido cierto, Luuk de Jong se había metido en un serio problema, pues recibiría una sanción que habría descartado para el Mundial de Qatar. Además de una importante merma económica.

Amenazan a De Jong ante la FIFA

Según el reglamento FIFA, por un caso como éste en el que una de las partes rompiera el contrato, habría una sanción monetaria: "La parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización, salvo que no se estipule lo contrario en el contrato. Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden conforme al vínculo vigente, el tiempo restante y las cuotas o gastos desembolsados por el club". Y al ser, en este caso, el jugador el que la rompería, también habría una sanción deportiva: "Deberán imponerse sanciones deportivas a un jugador que rescinda su contrato. Consistirá en una restricción de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial. En caso de circunstancias agravantes, la restricción será de seis meses. Deberán surtir efecto a partir del comienzo de la temporada".

Las declaraciones del presidente del Toluca, Francisco Suinaga, de mitad de semana no invitaban a pensar que hubiera nada firmado -"Estamos en conversaciones con el Sevilla. Por el momento no tenemos nada en concreto, pero sí en pláticas preliminares", señaló- y el propio técnico de los Diablos Rojos, Nacho Ambriz, ha tenido que salir a la palestra para señalar que no hay documento ninguno y que, por tanto, De Jong no tiene nada que temer. "Hemos hablado con varios jugadores. Algunos nos han contestado la verdad de por qué no pueden venir ahora, sí se han tocado puertas, pero es una mentira, honestamente, no hay contratos firmados, no ha habido arreglos con ninguno, simplemente fueron acercamientos", advertía el exinternacional mexicano.

De momento, con esa salida ya prácticamente descartada, el jugador neerlandés está citado para empezar la pretemporada junto al resto de jugadores del plantel sevillista.