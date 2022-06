El Tecatito refleja la ambición del Sevilla: "Es un sueño"

El internacional mexicano hace balance de sus primeros meses en LaLiga

Un sueño largamente anhelado, que parecía no llegar nunca y que finalmente se pudo vivir en enero. La llegada del Tecatito Corona al Sevilla FC ha sido, posiblemente, el 'culebrón' más largo de la historia. Durante años se les relacionó, se dedicaron piropos, hubo presiones... hasta que se dieron las condiciones y el jugador mexicano llegó por mucho menos de lo que nadie habría soñado cuando tan sólo dos años antes ofrecían más de 30 millones por él.

La ilusión con la que desembarcó tal vez fuera el aliciente que necesitaba para su rápida adaptación a LaLiga y al cuadro nervionense, hasta el punto de que su rendimiento ha sido la mejor noticia para el Sevilla en su irregular segunda parte de la temporada.

En estos cuatro meses, Julen Lopetegui lo ha utilizado en los dos extremos, de mediapunta, de '9' improvisado y hasta de lateral derecho, una polivalencia con la que contaba cuando lo pidió insistentemente. En total, 21 partidos, casi 1.500 minutos, dos goles y tres asistencias. Sólo en cuatro meses.

"Me siento muy feliz y muy contento de haber conseguido este objetivo. Mi objetivo principal era jugar en España, es un sueño", indicaba Corona en LaLiga All-Star Challenge, donde admitía que cada día está mejor: "Me voy sintiendo bien. Los primeros seis meses fueron buenos, he aprendido un poco y me he adaptado muy bien a la ciudad. Espero durar muchos años ahí".

El internacional mexicano tiene claro que pese a la ilusión que ha despertado entre el sevillismo, aún puede dar más de sí. "Mis objetivos los tengo muy claros. Es doblar lo que hice estos seis meses. Hacer más goles, ayudar al equipo a tener mejores números...", añadía. Un trabajo que requiere el empuje de todos. "Si cada uno ponemos granito de arena, al final logramos grandes cosas. Mi objetivo es seguir siendo feliz aquí y así es como se consiguen las cosas", admitía.

El Tecatito no sólo está viviendo un 2022 muy especial por haber llegado a LaLiga sino porque se coronará con la celebración del Mundial de Qatar, en el que México tiene puestas muchas esperanzas. "Creo que sí vamos a hacer un buen papel", advertía a los muchos incrédulos que dudan de la 'Tri' y añadía: "Cada vez me convenzo más de que estamos para grandes cosas. Todos los días sueño con el primer partido del Mundial. Empezar con el pie derecho y luego seguir".