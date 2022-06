El mercado de fichajes del martes 21 de junio de 2022

Toda la actualidad del mercado de fichajes del martes 21 de junio de 2022

Todas las novedades del mercado de fichajes de este martes 21 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...





OFICIAL: Portu, nuevo jugador del Getafe CF

?? OFICIAL | Cristian Portugués nuevo futbolista azulón.



¡Bienvenido a la familia azulona @portu! ??#PortuAzulón — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 21, 2022

Gnabry se piensa su continuidad en el Bayern Munich

Cristián Portugés, Portu, ha sido oficializado como nuevo jugador del Getafe CF. El atacante, de 30 años de edad, llega procedente de la Real Sociedad en calidad de cedido, guardándose el equipo azulón una opción de compra para adquirir los servicios del murciano en un futuro.

Gnabry es uno de los jugadores del Bayern que no tiene claro su futuro. El atacante alemán, según informa SportBild, se ha dado de plazo hasta el final de sus vacaciones para decidir. Tiene una oferta de renovación del club alemán para prorrogar el contrato que concluye en 2023. Pero Gnabry no ha estado cómodo esta temporada. La llegada de Mané abre una incógnita. Cómo encajará con él. El medio alemán explica que no lo observa como un problema, ya que Gnabry, si sale Lewandowski, podría jugar en el frente de ataque. El Real Madrid, entre otros, está interesado.

Trincao, deseado por el Sporting

Francisco Trincao podría dejar de ser en breve jugador del Barcelona. El portugués ha regresado de su cesión en el Wolverhampton y, según Récord, este ha gustado al Sporting de Portgual que trabaja en busca de conseguir su fichaje.

Sadio Mané ya está en Munich

Sadio Mane has arrived in Germany ahead of his medical with Bayern Munich ???? pic.twitter.com/FQMxQMjP8D — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 21, 2022

Habla Fabrizio Romano: Bryan Gil podría llegar al Olympique de Marsella

El Espanyol ficha a Brian Oliván

Yann Bodiger, nuevo fichaje del Granada

El hermano de Rekik tiene nuevo equipo

Otro 'jugón' para el United

El Bayern no se da por vencido con Lewandowski

Termina la aventura brasileña de Godín

Primera oferta rechazada por Frenkie De Jong