El PSV ya hace público su deseo de recuperar a De Jong, pero quiere que el Sevilla se lo regale

Sus buenos números en el FC Barcelona pese al absoluto ostracismo al que le condenaron su valedor, Ronald Koeman, y luego Xavi Hernández (seis goles, varios de ellos decisivos, de los que dan puntos, en 21 partidos) permiten a Luuk de Jong mirar al mercado con cierto optimismo. Le queda un año de contrato en el Sevilla FC, que sigue firme reclamando una cantidad justa por un delantero que le costó 12,5 millones de euros en 2019. Evidentemente, pese a que no ha perdido demasiado valor, su situación burocrática le otorga cierto control sobre el mango de la sartén que figuradamente representa su operación de salida.

Así las cosas, el de Aigle (nació en Suiza, pese a contar únicamente con pasaporte neerlandés) ha rechazado recientemente al Toluca mexicano, que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para contentar al club y mantener su alto caché. Allí, incluso, en tierras norteamericanas denuncian que ha roto un precontrato, si bien el ariete permanece firme en su convicción de no moverse de Europa en un peculiar año mundialista, pues la cita de Qatar 2022 será a finales de año, no antes del curso, por lo que el rendimiento de los futbolistas en el arranque de la nueva temporada se antoja fundamental para todos los seleccionadores.

Su sueño es volver al PSV, aunque la condición financiera de uno de los dos gigantes de la antigua Holanda no es boyante. Pese a todo, el nuevo entrenador del club de Eindhoven, que conoce perfectamente las artes de la delantera, ha verbalizado ya su interés en recuperar a De Jong. En declaraciones a ESPN, Ruud van Nistelrooy lo tiene claro: "Estamos haciendo todo lo posible para el regreso de Luuk, para tenerlo aquí de nuevo con nosotros. Es un delantero increíble para este equipo. Su vuelta al PSV no es realista en este momento, pero sí es posible. Tengo mucha fe, aunque eso no significa que vaya a suceder. Haremos todo lo posible y más para convertir en realidad esta oportunidad".

Por último, las presiones al artillero son constantes, intentando que mueva todos los hilos a su alcance para abaratar la operación. "Estamos en constante contacto con Luuk y de él dependerá principalmente que vuelva a Eindhoven. Que quede claro que la puerta siempre estará abierta para él y que creemos en sus capacidades", zanja el otrora punta de Málaga y Real Madrid. Una forma indirecta de decir que lo quieren gratos o casi, que debe forzar para que el Sevilla FC lo libere.