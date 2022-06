Vinculado a Villarreal y Betis, Lucas Alario toma una decisión

El delantero argentino está a punto de abandonar el Bayer Leverkusen con quien tiene contrato hasta el verano de 2024

Anunciaba la Cadena SER y Sport1 hace unas semanas de que Lucas Alario, delantero argentino del Bayer Leverkusen, estaba en la agenda del Real Betis Balompié y el Villarreal CF. No parecía muy coherente el interés verdiblanco, teniendo atado a Borja Iglesias y cerrando la continuidad de Willian José hace nada, y sí la de un Villarreal CF que busca delantero centro debido a los problemas físicos que ha tenido Gerard Moreno y a las posibles salidas de Paco Alcácer o Arnaut Danjuma. Al final, Lucas Alario ya ha encontrado su camino, el cual no pasa ni por LaLiga ni por España, puesto que está a punto de cerrar su fichaje por el Eintracht de Frankfurt, reciente campeón de la UEFA Europa League y que la temporada que viene jugará la UEFA Champions League.



Lucas Alario ha respondido afirmativamente a las condiciones económicas y deportivas que le ha ofrecido el Eintracht de Frankfurt, cerrando el acuerdo verbal entre ellos y dejando a punto de caramelo el entendimiento entre el Bayer Leverkusen y el Eintracht que se encuentra ya en la última fase de la negociación.



Así lo asegura Florian Plettenberg, prestigioso periodista de SKY Sports Alemania, que lo da casi todo por hecho.





??News #Alario: He said YES to Frankfurt! Verbal agreement! Final negotiations between Leverkusen and Eintracht now. @SkySportDE @Sky_Marlon89 ????