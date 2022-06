Manolo Gaspar: "Fue un año horroroso y yo soy el responsable"

El director deportivo hizo balance de la temporada anterior y de los objetivos e intenciones del siguiente curso

Nadie esperaba su comparecencia, que aprovecharía la presentación de Manolo Reina como nuevo jugador del Málaga para analizar la temporada anterior y los objetivos marcados para el siguiente curso. Quiso Manolo Gaspar aclarar todo lo sucedido, sin esconderse y respondiendo a todas las preguntas, como si de un desahogo se tratara hacer el balance final de una temporada para el olvido, pero de la que hay mucho que aprender.

Pidió perdón por la campaña anterior, hizo autocrítica y se responsabilizó de todo lo acontecido. No rehuyó, más bien todo lo contrario. Eso sí, dejó claro que "después de haber pasado un tiempo de duelo y luto, es momento de resetear y volver a ilusionarse". Existen refuerzos ya apalabrados, alguna posible venta más a la vuelta de la esquina y una reestructuración necesaria para mejorar lo hecho el curso anterior.

Análisis de la temporada anterior: Solo puedo pedir perdón. No conseguimos lo que queríamos y soy el máximo responsable. Sobre el papel, con los nombres que teníamos en la plantilla, estábamos ilusionados. El arranque había creado unas expectativas maravillosas. Demostró el equipo una intensidad y manera de jugar importante, sobre todo en casa. Esa expectativa se llevó a un mal ambiente. Por mi parte fue un error por no mantener ese carro de victorias, nos ha faltado experiencia y liderazgo dentro del campo. Tuvimos que pedir la hora esta campaña. Fue un año largo, con lesiones importantes y cambios de entrenadores. La responsabilidad única es mía en un año horroroso.

Enfado, y con razón, de la afición: "Entiendo perfectamente a la afición. El día de Burgos me fui con la sensación de un descenso. Tenía un pensamiento en el que la gente pudiera irse con un buen sabor de boca. Mantuvimos la categoría de la manera más fea posible y con el estadio lleno. El luto fue largo. Manolo siempre ha dado la cara en todos los momentos. No tengo problemas en hablar. He sido el portavoz en la parcela deportiva. Estoy para asumir los errores y lo que queremos cambiar".

Muchos factores provocaron la agonía final: "Es un poco de todo, empezando por mí. Hubo errores de planificación aunque no fue fácil. Empezamos en junio con el levantamiento de la sanción de 18 fichas, y 3'2 millones de euros de límite salarial. Al mes siguiente eran 4'5 millones por un buen trabajo que hicimos. Sobre la marcha se firma lo de CVC y tenemos 6'5 millones. Una planificación atropellada. Ahora tengo claro el dinero que tenemos, sé ya el mínimo que voy a tener. Tenemos a un entrenador que conoce a los jugadores y guardo una relación espectacular. Una línea marcada con lo que no queremos que vuelva a pasar. Los jugadores hicieron autocrítica también. Faltó humildad durante la temporada, y el rendimiento bajó. El Málaga está por encima de todo. Si hubiese hecho falta un cuarto entrenador, se habría firmado".

El momento de luto ya se ha superado: "Actuamos de la misma manera, quizás algo más contundente en el inicio. No puedo controlar que un jugador juegue una pachanga. Tienen que elegir el momento. Eso es lo que tienen plantillas jóvenes. En esta ocasión seremos más duros. Yo también tengo que aprender y no cometer los mismos errores".

Resetear y empezar de cero: "La autocrítica es la razón para cambiar. Tengo 10 nombres que podrían ilusionar. Hay que crear una plantilla que enganche y que su gente se vea identificada cuando salten al campo. Es lo que quiero, es importante resetear y olvidar lo que ha pasado esta temporada anterior. Empezar de cero, aunque ha sido un año muy duro".

Sobre las salidas de Ismael y Paulino: "En junio teníamos 3'2 millones y Pau tenía que ser jugador del Málaga. Tenía ofertas importantes y era un jugador cotizado en el mercado. La única baza era la deportiva. Vino aquí porque pensábamos que iba a ser importante. Una de las condiciones era tener dos años con una válvula de escape. Vino gratis y no terminó de funcionar. Le hemos sacado 50.000 euros. Cuando tienes pocas armas tienes que pagar un peaje si se quiere tener jugadores de cierto nivel".

El Málaga, atento al caso Horta: "Somos parte importante en Horta. El porcentaje no puedo darlo. Somos espectadores, pero tenemos que estar informados. Hay ofertas, pero no podemos hacer mucho más. Ojalá el Málaga salga beneficiado. Viajé a Portugal para negociar el porcentaje y no hubo suerte. Estamos sentados esperando a ver qué pasa. Todo suma, imagínate una operación como la de Horta. Trabajamos sin contar en eso. Las instituciones están apostando 'a tope', tenemos beneficios por ticketing y por derechos televisivos. No sabemos tampoco si haremos alguna venta. No contamos en algo extra que pueda caer".

Intenciones con Febas: "Es un fichaje que funcionó. Está encantado con Málaga. No podemos ejecutar esa compra. El jugador está contento con su paso por aquí. Nos encantaría tenerlo, pero tiene contrato con el Mallorca y ellos tienen la última palabra".

Comunicación con Guede: "Hacer una operación sin el entrenador es la peor operación y decisión de un director deportivo. Él pone el perfil y yo las alternativas. Les doy las opciones y analizamos qué es lo mejor para que venga. Yo les pongo los nombres y él puede contrarrestar con otro nombre".

¿Cuál es el objetivo?: "El Málaga no puede luchar por la permanencia. Deber ser un equipo reconocible. Presupuestos medios pelean con los altos presupuestos. Cuando llegue abril veremos el objetivo, pero todas las semanas debemos ser competitivos. No puede ser la permanencia, imposible".

Sobre Adrián López: "Es un ejemplo en todo. No salieron las cosas como queríamos, pero es un jugador muy querido. El mercado será largo y veremos sus opciones".

¿Cuántas fichas profesionales tendrá el Málaga?: "Nos lo irá dando el mercado y el límite. Tenemos la ventaja con los canteranos que suben. Hemos dado un paso adelante con los nuevos departamentos creados. Guede es un enamorado de las mejoras de los jóvenes. No sabemos las fichas que tenemos".

La llegada de Tapia: "La llegada de Tapia es un orgullo. Tenemos una buena relación con él. El cuerpo técnico tendrá una visión buena y respetada con él. Estamos muy contentos con todos. Son gente de club y saben el suelo que pisan. Quieren darle la vuelta a los errores que se tuvieron. Pude crear ese departamento que será importante con Toni al frente".

¿Dónde será la pretemporada?: "Esperaremos a que el club haga una noticia para decirlo. Pablo llega hoy y veremos bien las fechas. Tenemos estructuras y saldremos a una concentración a finales del mercado. El resto lo haremos aquí en la Federación. Pretemporada de tiesos porque es lo que hay".