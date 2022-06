Ahora, Tebas sí ve posible que Koundé acabe en el Barça por 63 millones

El presidente de LaLiga, criticado por Laporta tras desnudar los problemas económicos, cree que ya sí pueden convencer al Sevilla; en la Ciudad Condal hablan de una cesión de 23 millones con obligación de compra de 40

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha cambiado de opinión. No es raro, pues siempre ha demostrado que se siente cómodo yendo a contramano; pero sí resulta al menos significativo que ahora sí vea posible que el FC Barcelona pueda satisfacer las altas demandas económicas de Sevilla FC, Bayern Múnich o Manchester City por futbolistas de primer nivel como Jules Koundé, Robert Lewandowski o Bernardo Silva, entre otros. Tebas fue el primero en desnudar la débil situación financiera del club culé, en plena campaña de la directiva de Joan Laporta deslizando que era factible fichar a Erling Haaland.



Laporta le criticó con dureza por ello, quejándose de que sus palabras le debilitaban de manera considerable en las negociaciones del presente mercado estival de fichajes pero, por extensión, dándole así plenamente la razón en su alerta de que esta moto que venden no anda. Ahora, justo cuando el que fuera directivo y también candidato a la presidencia del Barça Toni Freixa intenta advertir a la afición azulgrana de que le están vendiendo humo, Tebas rectifica y asegura que ahora sí ve posible que el Barcelona fiche "a los mejores jugadores que pueda".



Tebas, que habló tras un acto de presentación de un nuevo patrocinio de LaLiga, insistió en que desconoce "si podrán fichar" y "por cuánto va a vender los activos que se les ha autorizado", pero cree posible y es su "deseo" que el Barça realice grandes contrataciones. "El vicepresidente Romeu dijo que estaban recibiendo muy buenas ofertas. Ojalá que esas ofertas se concreten, lo que significará que podrán incorporar los jugadores que quieren", destacó el presidente del ente nacional, preguntado por presuntas ofertas de 63 millones por Koundé y de más de 40 por Lewandowski.



"Las palancas están aprobadas por la asamblea y ahora tienen que ejecutarlas, conseguir un fondo que parece que pueden conseguir con el tema de la televisión y de la venta de 'BLM'. Ellos saben los números y si las palancas producen esa capacidad, pueden ser esos fichajes y algunos más", añadió Tebas, echándole ahora sí ese capote que Laporta reclamaba.



Sin embargo, la incredulidad en la Ciudad Condal está más que justificada. Es más que lógico preguntarse cómo va a acometer tres o cuatro fichajes (también aspira a Raphinha, del Leeds United) que supondrían un gasto de más de 200 millones de euros cuando aún no han empezado a pagar los 55 kilos al City por Ferran Torres y sabiendo que de momento sólo han sumado los 20 millones de Coutinho y los 5 de Jutglá.



Su táctica, como ya apuntan algunos medios, es conseguir aferrarse a la baza de seducir con su indudable nombre de su marca, que el futbolista pretendido se declare en rebeldía y fuerce unas negociaciones que, al ser a las malas, implicarían una irremediable rebaja de precio. De momento, eso no le ha funcionado con Koundé -tiene un acuerdo económico y deportivo con el Chelsea- ni con Bernardo Silva. Sólo con Lewandowski y ni siquiera eso ha hecho ceder al Bayern. En Nervión, siguen sin noticias de esos "primeros contactos" que anuncian desde Barcelona por el central francés. En cualquier caso, y aún a la espera también de Chelsea y Newcastle, la respuesta del Sevilla FC está clara: de 65 millones para arriba.



Por Barcelona, en cambio, incluso hablan de cifras concretas. Ya se deslizó el otro día la opción de pedir al Sevilla FC una cesión con obligación de compra y este jueves la cuenta de Twitter @aPartidoUnico habla de "oferta oficial" confirmada por el Barça con una operación de 63 millones: 23 millones por el préstamo y otro 40, a pagar en 2 años, por el fichaje definitivo. Es más, asegura que Monchi habría viajado a Países Bajos para negociar con el Feyenoord por el internacional argentino Marcos Senesi.