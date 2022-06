La FIFA regala a Luis Enrique tres motivos más para mirar al Betis

Da esperanzas de poder ir al Mundial a jugadores como Juanmi, Borja Iglesias, Canales, Álex Moreno o Bartra al aumentar en número de futbolistas que cada selección podrá llevar a Qatar 2022

En el Real Betis habían perdido casi todas las esperanzas de tener algún representante en la selección española durante el Mundial de Qatar del próximo otoño. Es curioso, porque la actual plantilla cuenta con dos campeones de la Copa América con Argentina; dos efectivos de Portugal, uno de ellos un William Carvalho que ya ganó la Eurocopa y la Liga de Naciones; otros dos en México, al capitán de Chile e incluso un aún vigente campeón del mundo como es Nabil Fekir, quien ya hace tiempo que no va con Francia.

En la nómina de jugadores dirigidos por Manuel Pellegrini hay muchísimo fijo en sus selecciones, pero a nivel nacional tiene que conformarse con la sub 21, donde están Juan Miranda y Rodri Sánchez, porque Luis Enrique Martínez no tiene en cuenta a ningún futbolista del Betis para la absoluta. Ni siquiera a pesar de que hay un consenso nacional a la hora de señar que Juanmi Jiménez (20 goles), Borja Iglesias (19), Álex Moreno, Sergio Canales o Marc Bartra están entre los mejores seleccionables de la 21/22.

Al menos, en el puesto del centrocampista cántabro y del lateral zurdo catalán hay competencia de cierto nivel. Más cuestionables son la listas de Luis Enrique en cuanto a delanteros y centrales. En este sentido, el asturiano ya dio a entender que no llama al Panda ni a Juanmi porque no les gusta como defienden o no lo hacen lo sufiente -algo que los datos desmienten categóricamente-, rematando con la apreciación de que el discutido Eric García es fijo "porque no hay ninguno que sea mejor que él", en referencia al propio Bartra y a otros como Raúl Albiol, David García o Nacho Fernández.

El seleccionador nacional ya ha asegurado en más de una ocasión que tiene "prácticamente decidida la base" de la plantilla que irá al Mundial de 2022 y sólo hay hueco para mínimos cambios. No obstante, la decisión del Consejo de la FIFA invita a los jugadores españoles del Betis a no perder del todo la esperanza, ya que facilita tres opciones extra para entrar en la lista de Luis Enrique.

La FIFA aprobó este jueves aumentar de 23 a un máximo de 26 el número de jugadores convocables por cada selección en el Mundial, debido a la excepcionalidad de las fechas en las que se disputará -en pleno otoño- y por los posibles efectos de la pandemia en cada equipo antes y durante la competición. Asimismo, sube el número máximo de integrantes de la lista provisional, de 35 a 55.

Permitirá sentarse en el banquillo a un máximo de 26 personas, con los 15 suplentes, a los que se suman 10 miembros del cuerpo técnico y un médico, según aclaró la FIFA en un comunicado en el que, además, establece que la última jornada de las distintas ligas que disputarán los jugadores incluidos en las distintas convocatorias será la del 13 de noviembre de 2022.