Morales explica por qué se decantó por la oferta del Villarreal y no por la del Betis

La propuesta verdiblanca es la que más le hizo dudar, pues habría jugado en Europa League y no en Conference League

José Luis Morales ha roto su silencio, explicando por qué ha acabado faltando a su palabra y decantándose por el Villarreal CF, en lugar de seguir con el Levante UD en Segunda división y ser estandarte del nuevo proyecto para intentar devolver al conjunto granota a la categoría que se merece. "Es la primera vez en once años que pienso más en mí que en el Levante", resumió el Comandante, quien poco a poco fue entrando en argumentos que, también, sirven para explicar por qué acabó rechazando otras ofertas, como la del Betis, dándole el 'sí, quiero' a un Villarreal CF que aún no ha oficializado la contratación.

"Tengo 35 años, mi sentimiento hacia el Levante no va a cambiar, es el club de mi vida aunque la gente no me crea. Cuando terminó la temporada pensé en mi futuro profesional y surgió la posibilidad de jugar Europa y me planteé salir de mi zona de confort", explicaba Morales en la SER.

Una posibilidad, el jugar en Europa, que le ofrecían tanto el Villarreal CF como el Betis, siendo la vía verdiblanca incluso más suculenta en lo deportivo, pues le ofrecía la posibilidad de hacerlo en una competición de mayor entidad que los amarillos, la Europa League. Sin embargo, es zona de confort de la que Morales hablaba también acabó resultando determinante para su decisión. El Comandante quería "vivir otras experiencias", pero a su edad, y con una vida en familia asentada durante muchos años en un mismo lugar, decidió optar por lo más cómodo para los suyos: "Un equipo cerca de mi casa".

"No ha sido una decisión fácil", apostilla, al tiempo que reconocía, también que "la llamada de Emery y su apoyo" acabaron siendo "muy importantes" para aceptar la oferta del 'Submarino amarillo'.

La oferta del Betis hizo dudar a Morales

En lo económico, la oferta del Villarreal CF era más interesante, tal y como avanzó Plaza Deportiva, pero la del Betis le hizo dudar, y mucho.

El Levante UD le ofrecía a Morales una renovación por una temporada más de la que ya tenía; es decir, hasta 2024, con un salario que iba a la baja por el descenso. En total, una ficha de 1'2 millones de euros durante el primer año, en la Categoría de Plata, y de medio millón más, aproximadamente, el segundo curso, si conseguían el ascenso a Primera.

El Villarreal CF, por su parte, fue directamente a lo económico para convencerlo. Le ofreció un contrato de dos años y le dobló la propuesta granota en lo económico, rondando los 2'5 millones de euros al mismo tiempo que jugará en Europa, una vez que los de Unai Emery se clasificaran para la Conference League.

La del Betis fue la más amplia, pues ante la imposibilidad de igualar en lo económico a lo que le ofrecía el Villarreal CF, tiró de imaginación a la hora de intentar convencerlo. Y casi lo consigue. Su gran baza, lógicamente, era ofrecerle la Europa League como principal aliciente, amén de un fútbol vistoso con Pellegrini; un técnico que rota mucho y que, por tanto, le aseguraría protagonismo y minutos de calidad casi al cien por cien.

A lo deportivo le sumó distintas vías para cerrar un acuerdo. Desde una cesión por un año con opción a compra si el Levante UD no ascendía hasta una propuesta en forma de traspaso por dos temporadas. Una vez que el Villarreal CF se adelantó también lo intentó con un contrato más largo, ofreciéndole la posibilidad de firmar por tres temporadas bajo la fórmula del 2+1. Así le asegurarían la misma cantidad que los castellonenses, pero en más tiempo.

Finalmente, y a falta de la oficilidad, Morales acabó decantándose por la propuesta amarilla, la cual le ofrecía un reto europeo a sus 35 años, amén de un buen contrato y estando cerca de casa.