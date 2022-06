Negativa por Diego Lainez

Con el América de México, por ahora, aparcado y casi en el olvido, el futuro de Diego Lainez pasa por un equipo español o al menos europeo en el que coger minutos y la regularidad que no ha tenido en el Real Betis en los tres años y medio últimos.



El mediapunta mexicano, a pesar de que el mercado está aún a ralentí y de que acaba de empezar sus vacaciones, cuenta ya con varias opciones conocidas, aunque para cerrar alguna de ellas tiene que llegar un paso previo: la renovación de su contrato. El Betis quiere ampliar su vinculación para no encontrarse contra las cuerdas cuando, supuestamente, el mexicano regrese el próximo verano a la disciplina bética.



Aún confían en él, tiene contrato hasta 2024 y esperan que, con minutos, alcance la progresión que se esperaba cuando fue fichado en 2019 por 14 millones de euros. De ahí que no van a permitir que llegue el verano de 2023 con un solo año de contrato por delante y sin saber qué puede hacer la próxima temporada. Sus buenos minutos con México no han hecho sino reforzar esa opinión. "Yo creo ha sido bueno lo de Diego -sus partidos en la Liga de Naciones-, pero no hay que apresurarse. Queda tiempo por delante de cara al Mundial. Hemos hablado con él y él tiene claro lo que tiene que hacer en el futuro y la búsqueda de un equipo que le garantice minutos", señalaba el Tata Martino, seleccionador mexicano, hace unos días, donde corroboraba que ya está buscando equipo.



El Braga fue el primer club que se interesó este verano por él. Un club fuerte e histórico, que juega en Europa y que pelea en la parte alta de la tabla de la Liga del país vecino. Pero según aseguran medios lusos, el Real Betis habría rechazado este acercamiento.

¡YA DÉJENLO SALIR! ??



El Almería, a día de hoy, es el club que más cerca está del mexicano . Tiene el respaldo del entrenador, Rubi, que lo tuvo en el Betis y lo conoce; es un club con ganas de crecer y en el que puede encontrar minutos; y que también tiene muy buena relación con el club heliopolitano, como viene a demostrar las operaciones que se han producido entre ambas entidades en los últimos años (Kaptoum, Francis, De la Hoz...).Diego Lainez lleva algo más de 2.600 minutos (72 partidos) en tres temporadas y media. Un bagaje muy pobre para un futbolista en formación. Necesita minutos para crecer, pero también para ir a una Copa del Mundo que es importante para su futuro y en la que, como confirmó el Tata Martino, tiene un sitio guardado.