Iñaki Peña, en la órbita de RC Celta y Real Betis Balompié

Al cancerbero le queda un año de contrato después de haber jugado en 2022 en el Galatasaray de la liga turca

Aunque el mercado de fichajes está algo paralizado, poco a poco comienza a haber importantes sondeos, llamadas y movimientos por jugadores atractivos que son una buena oportunidad por estar a precio de saldo debido a su situación contractual con su actual club. Es lo que, precisamente, le ocurre a una de las grandes promesas del FC Barcelona, el portero Iñaki Peña que tras su paso, en este año 2022, por el Galatasaray, en calidad de cedido, ha despertado el interés del RC Celta y del Real Betis Balompié, quienes han preguntado por el cancerbero, ya que desean contar con él.



La situación de Iñaki Peña en el FC Barcelona no es nada fácil. Desea tener la oportunidad de jugar ya y por ello ve indispensable ser el segundo portero azulgrana tras Marc-André ter Stegen. Una posición que no puede adquirir por el momento debido a que Neto Murara no ve claro marcharse, relegándolo a ser el tercer arquero.



Con este contexto, dos equipos de LaLiga han preguntado por el prometedor guardameta del FC Barcelona, siendo esos el RC Celta de Vigo y el otro el Real Betis Balompié según ha desvelado Relevo. Aun así, no parece que vaya a existir una solución sencilla dado que Iñaki Peña acaba contrato al final de la temporada 2022/2023, dejándole sólo con dos posibilidades para solventar su provenir. Una la de renovar para marcharse luego cedido y otra que consiste un traspaso.



