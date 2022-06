Una llamada del Betis por Dani Ceballos y la respuesta en forma de precio; Asensio, pendiente de Jorge Mendes.

Ninguno de los dos tiene oferta de renovación, el club blanco ya hace saber el dinero que quiere por el sevillano, mientras que el mallorquín desea tener un rol más importante

Dani Ceballos y Marco Asensio son los dos futbolistas que centran la actualidad de la 'Operación Salida' del Real Madrid, quien desea contar con los dos jóvenes españoles a pesar de que ellos no tienen nada claro su continuidad en la entidad blanca, puesto que de permanecer corren el serio riesgo de que sus respectivas convocatorias para el Mundial de Qatar no se hagan realidad. Un evento que no quieren perderse ninguno de los dos que están convencidos de que Luis Enrique, seleccionador de España, los citará en caso de que tengan minutos.

Debido a ello y a la fuerte competencia que tienen ambos en el Real Madrid, tanto uno como otro estudian su situación sin haber comunicado nada por el momento a su actual equipo, el cual no tiene ninguna necesidad de vender. Así, acabando contrato en el verano de 2023, es decir, al final de la temporada que va a comenzar, ni Dani Ceballos ni Marco Asensio tienen actualmente una oferta de renovación del Real Madrid sobre la mesa, tal y como informamos días atrás.

Ahora, de nuevo, el diario MARCA, desvela que se ha producido algún que otro avance significativo para resolver sus situaciones pero que aún no se ha llegado nada en concreto.

Dani Ceballos: una llamada del Betis y el precio que le da el Real Madrid

El cariño y amor que siente Dani Ceballos por el Real Betis Balompié no se pone en duda. En los últimos días no para de mandarle guiños al club de su vida y su actual situación en el Real Madrid le invita a 'forzar' su regreso al Betis. Así lo anuncia MARCA, quien a través de su periodista José Félix Díaz asegura de que con el fichaje de Aurélien Tchouameni las oportunidades de juego se le han reducido al sevillano, que ha pasado a ser el séptimo centrocampista de la rotación, de lo cual es consciente.

Esta misma fuente asegura que el Real Betis ha llamado al Real Madrid preguntando por la situación de Dani Ceballos, pero que no ha habido oferta formal. La respuesta del Real Madrid, o la filtración, es que puede sacar unos 10 millones de euros por el de Utrera, siendo una cantidad negociable no excesivamente a la baja.

Marco Asensio, pendiente de los movimientos de Jorge Mendes

Por su parte, Marco Asensio está pendiente de los movimientos de mercado que está realizando Jorge Mendes, su nuevo representante. El Real Madrid estima a Asensio pero si llega alguna propuesta, algo que no ha sucedido, se estudiará.

El plan del Real Madrid es que Asensio acepte el rol de no ser titular debido a la fuerte competencia que tiene en su demarcación en la plantilla, pero que si es capaz de ganarse el sitio, el sueldo irá acorde a su importancia dentro del equipo que entrena Carlos Ancelotti.

Así está el presente de Dani Ceballos y Marco Asensio, a los cuales el Real Madrid no va a regalar en este mercado de fichajes. Tal y como se filtra de la planta noble del estadio Santiago Bernabéu. Por tanto, el verano con ellos, se prevé largo.