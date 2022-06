El Sevilla intentará sorprender con un fichaje bomba gracias a la ayuda de Franco Vázquez

"Estoy seguro de que a Dybala le gustaría jugar en el Sevilla", decía el Mudo sobre su íntimo amigo Paulo Dybala, de quien habló maravillas del club y de la ciudad, un trabajo que ahora aprovecha Monchi para intentar convencerle

"Es él quien tiene que decidir. Yo le recomendaría que se viniese al Sevilla FC. Estoy seguro de que le gustaría jugar aquí", decía Franco Vázquez en una entrevista concedida a Tuttosport en noviembre de 2016, recién llegado al Sevilla FC y preguntado por un duelo de Champions League ante la Juventus de su íntimo amigo Paulo Dybala, quien seis años después de aquel secreto revelado por el Mudo podría hacer realidad un deseo común muchas veces hablado pero siempre con categoría de utópico.



Bien es conocida la magnífica amistad que mantienen Paulo Dybala y Franco Vázquez desde que ambos formasen un ataque de ensueño en el Palermo. El primero se marchó a la Juventus en 2015, a cambio de 32 millones de euros, y el Mudo, un año después, desembarcó en Nervión, de donde se marchó hace ahora dos años rumbo al Parma. Ambos, pese a la distancia, siguieron manteniendo una relación muy estrecha y se prometieron intentar volver a jugar juntos, con el Sevilla FC presente en muchas conversaciones que ahora intenta aprovechar Monchi. Por el argentino se llegaron a hablar de cifras astronómicas, se le vinculó con los mejores clubes del continente y era del todo inaccesible. Hoy, aun siendo muy compleja, la operación ya no es tan imposible.



Después de un rendimiento irregular en los últimos años en Turín, Dybala se encuentra actualmente libre, pues su contrato con la Juventus expira dentro de cinco días, y de momento sólo ha recibido tanteos que no han llegado a cristalizar en ofertas o negociaciones formales. Según aclara un experto en la información del mercado de fichajes como es el periodista de TuttoMercatoWeb y habitual colaborador de ESTADIO Deportivo Giacomo Iacobelis, el Inter ha pedido tiempo a Dybala, pues necesita hacer cuentas y reestructurar su economía antes de poder asumir una ficha de 5 millones más bonus que había puesto sobre la mesa del argentino. En los medios italianos hay incluso quien retira a los 'neroazurri' de la puja y eso podrían aprovecharlo clubes de LaLiga como el Sevilla FC, que le habría situarse en el primer escalón salarial -en torno a los 3 millones-, o el Atlético de Madrid.





???? La oferta del #Inter a #Dybala es 5M+bonus. Paulo quiere ir, pero los nerazzurri le pidieron tiempo para ajustar las cuentas. Hay varios clubes interesados en Italia y en España también: el #SevillaFC le ofrece un salario de 3M, el #Atleti le sigue de cerca. Nada cerrado aún — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) June 25, 2022

Por inverosímil que parezca la operación a día de hoy, desde la prensa deportiva de Italia siguen manteniendo al delantero argentino como. A pesar de que hace semanas llegó a darse por hecho que acabaría firmando por el Inter, el Sevilla FC sigue apareciendo como uno de los clubes mejor colocados para contratar a este desequilibrante ariete, aspirando a, quien habló a su amigo de la sencilla adaptación que los argentinos tienen en este club y el idilio albiceleste con el Sánchez-Pizjuán, con un ambiente muy parecido al de su país y enpara llevar una vida cómoda y tranquila que le gusta., ciudad que visitó en febrero de 2019 con su amigo de cicerone y llegó a compartir fotografías en la Plaza de España y otros lugares icónicos posando con su pareja y con su madre. En Sevilla ya no está su amigo el Mudo, ni otros conocidos como Banega o Mercado; pero la colonia de Argentina sigue siendo preponderante en el vestuario gracias a. La dificultad, como es evidente, estriba en lo económico; pero si se dan las circunstancias que permiten cuadrar la operación,Dybala y el 'Mudo' formaron una prolífica sociedad en el Palermo, entendiéndose a la perfección tanto dentro como fuera del campo. Porque a. Algo que quedó extremadamente claro a lo largo de la campaña 14/15, cuando los dos lideraron el ataque del cuadro 'rosanero'. Entonces, Vázquez firmó once tantos y dio once asistencias, al tiempo que Dybala logró 13 dianas y repartió diez pases de gol.