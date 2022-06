Apuntan a una nueva fórmula para que Dani Ceballos salga del Real Madrid

El centrocampista quiere jugar en el Real Betis Balompié, mientras que en el club blanco deslizan que desean "hacer caja" con él

Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid y objeto de deseo del Real Betis Balompié en este mercado de fichajes, acapara, junto a su compañero Marco Asensio, la ya conocida 'Operación Salida' en el club blanco durante este verano. Es el centrocampista quien acapara más la atención en España y en LaLiga, puesto que es un secreto a voces, tal y como confirmó Antonio Cordón, director deportivo verdiblanco, que "muere" por jugar en el Betis. Con este contexto, no es raro que cada día aparezca una nueva fórmula para que Dani Ceballos acabe vistiendo, de forma definitiva, la camiseta de las trece barras. La última es aportada por Antón Meana, reputado periodista de la Cadena SER que sigue la actualidad diaria del Real Madrid.



"Cabría la posibilidad de que Dani Ceballos renueve, se ceda y si se revaloriza se venda", dijo Meana ayer en el reconocido programa radiofónico El Larguero. Una vía que, sin embargo, no cuadra demasiado con la idea que tiene el Real Betis que si bien puede acceder a un préstamo por Ceballos desearía, en ese caso, tener ya fijadas las condiciones de compra por su canterano para evitar una posible inflación del precio.



Además de esto, Antón Meana avanzó el plan deportivo que tiene Dani Ceballos para las próximas semanas. "Dani Ceballos quiere esperar al Betis. Sabe que va a tener pocas opciones en el Real Madrid y quiere irse para romperla desde agosto, sin entrar en períodos de aclimatación para intentar coger el tren del Mundial".



A pesar de esto, todavía no hay avances significativos en la llegada de Dani Ceballos al Real Betis Balompié.





La situación de Dani Ceballos en el Real Madrid y su posible fichaje por el Real Betis

?? ¿Seguirán Asensio y Ceballos en el Real Madrid?



??? @MarioCortegana:



?? "Me sorprendería mucho que siguiesen, el Madrid prefiere hacer caja con ellos"



?? "Ambos tienen esperanza de ir al Mundial y eso ayuda"



?? "Asensio sabe que le espera el banquillo"



?? #DirectoGol pic.twitter.com/4ONMpsYM6X — Directo Gol (@DirectoGol) June 25, 2022

acaba contrato con elen verano de, es decir, a final de la campaña que va a comenzar. Como venimos informando, el Real Madrid no le ha presentado ninguna oferta de renovación, estando abierto a escuchar ofertas, pidiendo unos 10 millones de euros por su traspaso . Esta cifra puede ser rebajada, pero no es exceso según adelantó José Félix Díaz en MARCA, pero es un precio que elno va a alcanzar a sabiendas que el deseo del futbolista es el de regresar a su casa.En esa misma línea se manifestó ayer Mario Cortegana, de MARCA, en Directo Gol, asegurando que el" quiere hacer caja" y le sorprendería que "" tantocomo su compañeroPor ahora, sólo ha habido, por parte del, una llamada hacia el, pero no una oferta formal por