Joselu explica por qué se decantó por la oferta del Espanyol y por qué Lopetegui quiso ficharlo para el Sevilla

El delantero fue presentado este martes como nuevo refuerzo perico, donde se definió como un '9' al que le "gusta dar continuidad al balón aéreo para generar segundas jugadas"

Joselu Mato fue presentado este pasado lunes como nuevo jugador del RCD Espanyol, una vez que hubiera acabado contrato con el Deportivo Alavés y firmara con el conjunto perico como agente libre. Un secreto a voces desde hace semanas que se ha acabado formalizando ahora, con la puesta de largo del delantero gallego, aunque nacido en Alemania, en el Auditorio Juan Segura Palomares del RCDE Stadium.

Acompañado del consejero delegador Mao Ye y del director deportivo Domingo Catoira, el delantero explicó por qué se decantó por la oferta del RCD Espanyol, al mismo tiempo que, en cierta manera, argumentó también por qué quiso ficharlo Julen Lopetegui para el Sevilla FC hace justo un año, cuando aún le quedaba una temporada más firmada con el Alavés, quien se remitió a su cláusula de rescisión y dinamitó la operación a pesar de las presiones para forzar su salida del propio Joselu.

"Desde el primer momento que me puse en contacto con este gran club, me mostraron mucho interés y confianza. Eso es incomparable. Estoy donde quiero estar. Es cierto que he tenido bastantes ofertas, pero lo que me ha transmitido el RCDE ha motivado que la decisión sea fácil de tomar", dijo Joselu durante su presentación cuando fue cuestionado sobre las diferentes opciones que manejaba.

Una decisión para la que, lógicamente, también ha resultado clave el esfuerzo económico realizado por los pericos, que lo han firmado por tres temporadas a cambio de unos 3 kilos netos por curso. Tras quedar libre, tanto el delantero como su representante venían solicitando cinco millones de ficha y otros dos kilos en concepto de prima de fichaje, unas exigencias inasumibles que acabaron teniendo que rebajar; momento que aprovechó el Espanyol para cerrar su contratación.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera. Vengo de hacer temporadas muy buenas. Mi edad (32 años) creo que sólo es un número", apostilló.

Precisamente eso, su edad, y la imposibilidad de conseguir una futura plusvalía es aquello que ha empujado a Monchi y el Sevilla FC a no realizar un movimiento importante de cara a su contratación. Tras haber sido una prioridad de Lopetegui justo un año atrás, este verano apenas se ha hecho ninguna gestión en Nervión por su fichaje, más allá de conocer las condiciones que buscaba, al quedar libre.

Los 15 millones de euros de su cláusula que el Alavés solicitó el pasado verano fue aquello que imposibilitó que Joselu, hoy, vista como sevillista. La idea de Monchi y el Sevilla FC era muy diferente: sacarlo por menos de la mitad. Las diferencias insalvables entre las partes, lógicamente, acabaron rompiendo la operación por más esfuerzos que el futbolista hiciera para intentar forzar su salida.



Joselu, de petición de Lopetegui para el Sevilla FC a refuerzo del RCD Espanyol

Siendo el jugador que más duelos aéreos ha ganado en LaLiga, hablar de Joselu es hablar de un especialista a la hora de bajar el balón. Un detalle que no se le escapa a Lopetegui, quien lo veía ideal para su juego. Así lo explica el propio Joselu: "Es un recurso para partidos que el rival no te deja jugar. Se me da bien, es una forma de prolongar el juego. Me considero una persona que me gusta dar continuidad al balón aéreo para generar segundas jugadas. Son recursos que creo que nos van a venir muy bien",

En definitiva, un delantero muy para el estilo de juego de Lopetegui. Justo lo que el técnico vasco buscaba años atrás con De Jong y al que el Sevilla FC viene buscándole un recambio desde el curso pasado. Este año tampoco cuenta con él, a pesar de que vuelva de su cesión en el Barcelona.