Montiel vs. Jesús Navas: hablan los números

Montiel vs. Jesús Navas: hablan los números UES

En Brasil no se olvidan del argentino, a quien siguen situando en la órbita de un Flamengo interesado en una cesión con obligación de compra. Sin embargo, las estadísticas avalan que el ex de River afronte la 22/23 con el reto de asaltar la titularidad

Gonzalo Montiel es noticia desde hace semanas por el insistente interés del Flamengo en hacerse con sus servicios. La semana pasada, diversos medios deportivos de Brasil llegaron a dar por cerrado su traspaso, pero desde el Sevilla FC cerraron esa puerta -al menos por el momento- y remarcaron su plena confianza en el internacional argentino, quien en su primera temporada en Europa ha obtenido números más que satisfactorios en el siempre complicado reto de competir con el capitán, Jesús Navas.

Aún resuena el nombre de Montiel en Brasil, donde mantienen que el Flamengo llegó a un acuerdo económico, convenció al argentino con los términos del que sería su contrato y le garantizó la titularidad absoluta tras la salida del veterano chileno Mauricio Isla, pero ven complicado que el Sevilla FC acceda a desprenderse del campeón de la Copa América y de la 'Finalissima' con Argentina. Y más aún en los términos que comentan en la prensa brasileña: una cesión con obligación de compra.

Cabe recordar, en este sentido, que el club de Nervión pagó unos 11 millones de euros a River Plate por el 80 por ciento de sus derechos y, si bien a día de hoy no se puede permitir el lujo de colocar el cartel de intransferible a ninguno de sus futbolistas, desde luego no hay motivo alguno para malvender a un futbolista que ha dejado unas más que gratas sensaciones en su primer curso en Europa. Es más, viendo los números detallados, no es arriesgado decir que Montiel tiene motivos más que sobrados para afrontar la 22/23 con la intención de dar un 'sorpasso' y arrebatar la titularidad a Navas.

En esta pasada 21/22, Montiel ha jugado bastante (28 encuentros), pero la gran mayoría de sus titularidades coincidieron con la larga baja por lesión de Navas (33 partidos). Al capitán no ha habido quien lo mueva del lateral derecho desde su regreso al Sánchez-Pizjuán tras el paréntesis de sus cuatro años en el Manchester City. Sebastian Corchia (17/18), Aleix Vidal (2018-2020) y Alejandro Pozo (19/20) apenas tuvieron oportunidad de arañar minutos con un Navas al cien por cien físicamente.

Con 36 años, algún día tendrá que ir cediendo el testigo y nadie le había apretado tanto como Montiel, quien a sus 24 años se postula como el relevo perfecto de presente y futuro. El capitán sevillista sigue percutiendo más y mejor, generando peligro ganando línea de fondo de manera insistente y haciendo llover centros al área del equipo rival. El argentino, por su parte, se muestra mucho más seguro en acciones defensivas, aunque ambos han dado el mismo número de asistencias (3) y el ex de River además ha marcado un tanto, mientras que el '16' no celebró ninguno.

En las estadísticas detalladas del rendimiento de ambos que ofrece la profunda base de datos de BeSoccer, se aprecia que Montiel gana más duelos defensivos -una media de 3,43 por partido frente a los 2,68 de Navas- y presenta una mayor facilidad para ayudar al equipo en labores de recuperación -4,46 frente a 4,1-, demostrando así que se trata de un defensor al uso y el palaciego, pese a haberse adaptado a las mil maravillas al lateral, no deja de ser un extremo reconvertido.

Esto último se aprecia claramente cuando uno se detiene a ver las estadísticas de aspectos más ofensivos. Aquí sigue ganando Navas, que genera más del doble de centros al área -2,61 frente a 1,14-, de pases clave -1,11 contra 0,57- y regates exitosos -1,61 por 0,63-. Además, también supera ampliamente a Montiel en pases progresivos -9,01 ante 6,63 de media-. En cualquier caso, nadie le había presentado tanta competencia al 'Duende' y eso, sin duda, es un motivo de peso para no pensar en una salida tan prematura.

Además, aunque está centrado en las necesarias salidas destinadas a hacer caja, con Koundé como principal nombre pero no el único, Monchi planea mejorar uno de los laterales; pero las miradas se centran en el izquierdo, donde Ludwig Augustinsson no ha convencido como alternativa de Marcos Acuña. Al sueco sí se le está buscando una salida y el Sevilla FC ha tanteado a varios carrileros zurdos como Mojica (Elche), Cambiaso (Genoa) o Espino (Cádiz), entre otros.