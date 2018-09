Portugal funciona sin Cristiano; Italia decepciona

Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganó 1-0 a Italia en su estreno en la Liga de Naciones con dosis de buen juego y con un tanto de André Silva que hizo justicia en el marcador para los hombres de Fernando Santos.

El conjunto luso, que jugó su segundo partido después de perder en octavos de final ante Uruguay en el Mundial de Rusia, ofreció una buena imagen sin su estrella, que tampoco disputó el amistoso del pasado viernes ante Croacia (1-1) con permiso para descansar.

Mientras Georgina Rodríguez, novia de Cristiano, ofrecía en su Instagram imágenes idílicas de sus mini vacaciones en Mónaco con el portugués, el campeón de la pasada Eurocopa consiguió una victoria importante en el Estádio da Luz ante una selección que aún necesita rodaje para volver a sus mejores momentos.

El equipo de Roberto Mancini empató sin goles en su debut ante Polonia y no pudo contar con Mario Balotelli, con molestias en un muslo. Necesitaba ganar para no perder muchas opciones de disputar la final a cuatro y no pudo con una selección superior.

Portugal dominó casi todo el partido y casi todas las ocasiones. Pudo llevarse una victoria más holgada, pero el portero Gianluigi Donnarumma evitó un roto mayor. Italia aguantó hasta los primeros compases del segundo acto, cuando André Silva recogió dentro del área un centro de Bruma desde la banda izquierda para marcar el único tanto del partido.

Antes, Portugal pudo adelantarse en el marcador con un zapatazo de William Carvalho, con un remate en propia meta de Cristante al larguero y con un balón que salvó bajo los palos la defensa italiana. Después, Donnarumma evitó un golazo de Bernardo Silva con un paradón y detuvo en dos tiempos un lanzamiento de Pizzi.

Portugal, que también celebró los 100 partidos internacionales de Pepe, celebró tres puntos con los que mantiene muchas opciones de conseguir el primer puesto del Grupo 3 de la Liga A. En un mes, se enfrentará a Polonia con el objetivo de dar otro salto de calidad.

En la Liga B, Turquía consiguió una victoria en Suecia en el último suspiro con dos tantos de Emre Akbaba entre los minutos 88 y 92. El centrocampista del Galatasaray cerró el marcador en un 2-3 que parecía imposible instantes antes del tramo final del duelo.

Suecia rozó los tres puntos tras colocarse con un par de tantos de ventaja gracias a los goles de Isaac Kiese Thelin y Viktor Claesson, que marcó un buen tanto con un trallazo desde fuera del área. Sin embargo, la reacción otomana, primero con el acierto de Hakan Calhanoglu, y después con el doblete de Emre Akbaba, selló el destino de sus rivales. Turquía, es segunda en el grupo 2 por detrás de Rusia, con quien perdió en su estreno.

En la Liga C, Escocia ganó su primer partido. Lo hizo ante Albania, que no ofreció una buena imagen y perdió 2-0 tras ganar en su primer duelo a Israel. Berat Djimsiti, en propia meta, y Steven Naismith, en el tramo final, dieron los tres puntos al equipo de Alex McLeish, ahora líder del Grupo 1 empatado a puntos con su rival de este lunes y tres por encima de Israel.

En el Serbia-Rumanía, el doblete de Aleksandar Mitrovic no sirvió al conjunto balcánico para llevarse la victoria. Nicolae Stanciu, de penalti, y George Tucudean, en la segunda parte, establecieron una igualada que dejó líder a Montenegro tras su victoria sobre Lituania por 2-0.

Y en la Liga D, Andorra empató 1-1 ante Kazajistán, Kosovo ganó 2-0 a Islas Feroe y Malta empató 1-1 frente a Azerbaiyán.

Georgia lidera el Grupo 1 con seis puntos, cuatro más que Andorra, en la segunda posición; y Kosovo ocupa la primera plaza del Grupo 3 con 4 puntos, uno más que las Islas Feroe, dos por encima de Azerbaiyán y tres de Malta.