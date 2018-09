Luis Enrique dará su segunda lista el 4 de octubre

Luis Enrique Martínez anunciará su segunda convocatoria como seleccionador nacional el jueves 4 de octubre y será para los partidos ante Gales, amistoso el 11 en Cardiff, e Inglaterra, de la Liga de las Naciones el día 15, en el Benito Villamarín de Sevilla.

La primera de las bajas que tendrá Luis Enrique respecto a la primera convocatoria para su estreno en el cargo será Isco Alarcón, operado de una apendicitis aguda y que estará un mes de baja. Entre las novedades podrá estar Diego Costa, quien se perdió los dos primeros partidos por su paternidad.

Hay que recordar que, en su prelista, el asturiano incluyó a cuatro jugadores del Betis (Pau, Bartra, Canales y Loren) y a otros tantos del Sevilla (Escudero, Jesús Navas, Sarabia y Nolito). Finalmente, sólo citó al meta verdiblanco, aunque no es descartable que, salvo el lesionado Escudero, pueda llamar a algunos más. Por momento de forma, los que tendrían más opciones serían Bartra, Canales, Navas y Sarabia. Segueramente, no obstante, Luis Enrique no realice muchos cambios respecto a su primera convocatoria.