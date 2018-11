Iniesta: "No entendí que Hierro me dejara suplente en el Mundial"

El programa 'Salvados' dirigido por Jordi Évole tendrá este domingo como protagonista a Andrés Iniesta.

Desde su domicilio en Japón, donde comenzó este curso su nueva aventuta futbolística en las filas del Vissel Kobe, el exjugador del Barcelona y de la selección española ha tratado varios asuntos. Entre ellos el amargo sabor de boca que aún conserva debido a su triste despedida con la selección en el pasado Mundial.

"No tengo muy buen recuerdo del Mundial de Rusia. No entendí la decisión de dejarme en el banquillo ni los argumentos de Hierro para tomarla. Estaba puteado porque me daba igual lo que me dijese", declaró el manchego.

En la entrevista, que se emitirá de forma íntegra a las 21:25 en LaSexta, Iniesta también admitió haber pasado por un período de depresión y desgaste en sus últimos años como jugador blaugrana. "Me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Yo deseaba llegar a casa por la noche para tomarme una pastilla y descansar", ha explicado.

Preguntado por la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona en la época de Mourinho como entrenador blanco, el de Fuentealbilla opina que fue ahí "donde se alcanzó el punto de máxima rivalidad"."El que no quiera ver que la presencia de Mourinho fue un componente clave es que traspasa el radicalismo", sentenció.